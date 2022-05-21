Информация, согласно которой страны «Большой семёрки» (G7) обсуждают создание картеля, целью которого будет установление ценового порога на российскую нефть, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«А то, что Россия может вообще не продавать им по их ценам, они, видимо, не предполагают», — отметила Анастасия О.

Многие пользователи расценили такое намерение стран «Большой семёрки» как попытку влезть во внутренние дела чужих государств и бандитским способом навязать Российской Федерации свои экономические условия.

«Это что получается? Что они будут диктовать России цены на её же нефть? Совсем с ума там посходили?!» — удивляется Иван И.

Некоторые комментаторы отмечают, что такими темпами Запад скоро лишится всех российский энергоресурсов.

«Чтобы стать картелем покупателей, для начала надо, чтобы вам товар продавали, олухи!» — обращается Вадим С.

«Как всегда — вперёд батьки в пекло. Кто ж вам даст это сделать? Да и кто вообще вам сказал, что Россия будет на ваших условиях вам ресурсы свои продавать?» — интересуется Казимир Б.

Nato.int Лидеры G7

Часть людей беспокоится, что наличие западников в российском правительстве может поспособствовать тому, что преступный план стран G7 увенчается успехом.

«Очень интересно, как отнесется Россия к их диктату цен на нефть. Откажемся или прогнёмся? Лично у меня нет твёрдой уверенности ни в том, ни в другом. Если бы увидели, что либеральный экономический блок в России отправляется в отставку, уверенности в завтрашнем дне лично у меня было бы больше», — отмечает Татьяна Б.

Ряд пользователей указывает на то, что зимний период расставит всё по своим местам.

«Они себя считают повелителями мира и на этом основании лезут во внутренние дела других государств. Пошли они к чёрту! Поскорее бы зима уже наступила. Посмотрим, как эта «Большая семёрка» тогда запоёт», — написала Гузель Ф.

Нашлись и те, кто отмечают, что страны G7 — это не весь мир, поэтому не стоит ждать, что жалкая кучку шовинистов сумеет перекрыть России кислород.

«Индия, Китай, а также страны ОПЕК совсем другого мнения будут. И тут уже без вариантов! Так что планы G7 тухло пахнут. Скорее всего, такие заявления делаются чисто для внутренней публики, чтобы убедить в правильности своей антироссийской стратегии», — подозревает Равшан Ш.

«Цены на энергоносители — крайне острая и болезненная тема в международных отношениях. И поставщики нефти (ОАЭ, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Венесуэла, Нигерия, Вьетнам) очень непросто относятся к колебаниям курса барреля. Из-за диктата США в 70-х года разразился тяжелейший мировой энергетический кризис, от которого пострадали в том числе и сами США и который привёл к двум локальным войнам. Я думаю, что видя, как Америка сдаёт свои позиции на международной арене, мало кто решится встать на её сторону в этом конфликте. Никто не желает снова наступать на эти грабли», — поделился своим мнением Александр И.

Напомним, 20 мая агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на главу министерства финансов США Джанет Йеллен, согласно которому страны «Большой семёрки» (G7) обсуждают создание картеля, целью которого будет установление ценового порога на российскую нефть.