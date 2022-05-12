Законодатели американского штата Оклахома одобрили законопроект о запрете абортов на любом сроке беременности. Исключение предпологается только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери. Губернатор-руспубликанец штата Кевин Ститт также пообщеал подписать данный закон.

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Законопроект предполагает запрет любых процедур, «приводящих к смерти нерожденного ребенка», который считается «человеческим плодом на любой стадии беременности».

Отметим, что законопроект принят на фоне развернувшейся в США горячей дискуссии в отношении абортов на самых поздних сроках беременности. Так, в штате Нью-Йорк был принят закон, позволяющий прервать беременность на любом сроке.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Наряду с обсуждением абортов, некоторые ультраконсервативные, религиозные деятели много говорят о запрете контрацепции. Если кто-либо из выборных должностных лиц поддержит идею запрета контрацепции, он будет политически обречен, поскольку даже такие консерваторы, как я, ни в коем случае не поддержат эту идею», — делится SavageTruth392.

«Жизнь без абортов и контрацепции? Озабоченные американцы не выдержат. А вообще я с вами соглашусь, что существует огромная разница, моральная и иная, между предотвращением беременности и ее прерыванием», — отвечает Babiker911 199.

«И именно так всё и должно работать; избранные представители принимают законы, отражающие убеждения и желания своих избирателей. А не какие-то либералы на обоих побережьях диктуют свои моральные принципы (или их отсутствие) остальной части страны», — указывает usn82-88.

«Мой друг только что переехал в Оклахому из Калифорнии. Самый дешевый бензин в стране, доступное жилье и Walmart в каждом втором квартале. Может быть, тут иногда проскочит ураган или два, но в Калифорнии были пожары, загрязнение и землетрясения. Похоже, у них и политики разумные», — поддерживает democritic.

«Мантра «мое тело — мой выбор» — это шутка. Либералы поддерживают что-то, только когда это выгодно им. А как насчет принудительной вакцинации?» — задает риторический вопрос johnwaynebacktobasics.

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«Лицемерие — краеугольный камень Демократической партии», — отвечает Babiker911 199.

«Слава Богу. По крайней мере, один штат сделал это правильно. Не могу дождаться, когда будет опубликовано официальное постановление и более половины США сделают то же самое. Это будет великий день для этой страны», — считает Wait4'24(firefauci).

«Я заметил, что нет призыва к принятию закона, обеспечивающего повышенное медицинское обслуживание, или декретный отпуск, или талоны на питание, или дневной уход за детьми для помощи работающим матерям. Разве это не должно быть частью призыва о «защите жизни детей»?» — недоумевает valannín.

«Наступит время, когда общественное мнение признает, что аборт — это убийство», — считает miked418.

«Какая разница, какой мантры вы придерживаетесь. Вы не должны пытаться навязать свои убеждения кому-то другому. Если вы утверждаете, что жизнь начинается с момента зачатия, вам нужно проверить, насколько ваши убеждения основаны на религиозной индоктринации. С научной точки зрения ребенок или плод не способен жить самостоятельно до 20 недель. Установите этот срок для абортов, и дело с концом!» — восклицает mac1 975 333.

«Да ладно. Как будто левые не навязывают всем свою повестку дня, отбирая права на оружие или пытаясь нас принудительно вакцинировать, как это сделал Байден. Кроме того, левые уже много лет продвигают аборт на поздних сроках после 20 недель», — отвечает Hank3690.

Ранее американские избиратели заявили в интервью с репортерами Fox News, которые проводили опрос на гарвардской площади в США, что экономика и дискуссия о запрете абортов являются для них одними из главных приоритетов в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.