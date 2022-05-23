Одиннадцать республиканцев в Сенате США отказались идти на поводу у лидеров партии и проголосовали против законопроекта о выделении Украине оружия на $40 млрд.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

Несмотря на оппозицию со стороны некоторых членов Республиканской партии, законопроект прошел Сенат, набрав 86 голосов против 11, и отправился на стол президента Джо Байдена, который активно призывает спонсировать киевский режим.

Отметим, что оппозицию возглавил сенатор-республиканец Рэнд Пол, потребовавший назначить генерального инспектора для надзора за тем, куда и как именно расходуются столь громадные деньги. Общая сумма выделенных Штатами Украине денег за время военной операции России теперь составит почти $54 млрд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я горжусь теми 11 республиканцами, которые проголосовали против этих 40 миллиардов. Это совершенно безответственно — тратить столько, да еще и без всякого надзора. ЕС дает только 500 миллионов. Это больше проблема ЕС, чем наша. Возможно, это схема отмывания денег, когда миллионы идут через военных подрядчиков в правительственные карманы», — отмечает safe1y.

«Мой вопрос заключается в том, сколько из этих 54 миллиардов действительно пойдет на помощь украинцам, а сколько окажется в карманах американских политиков. Отдельно отмечу, что при нашей инфляции и долгах, которые мы имеем, сейчас самое время отправлять 54 миллиарда за границу, когда у нас самих здесь серьезные проблемы», — негодует Fart-Smella.

«Другой вопрос, при всех тратах денег и отсутствии надзора за тем, что происходит после того, как боеприпасы попадают в руки украинцев, сколько будет продано на черном рынке за наличные для украинского руководства и их политических сторонников в США? Насколько я понимаю, черный рынок уже сейчас наводнен оружием и боеприпасами американского производства», — указывает gearjammer1968.

«Эти 11 республиканцев подняли отличный вопрос: необходимо обеспечить подотчетность, когда мы отправляем такие деньги за границу. Нам не нужно пополнять банковские счета Байденов», — комментирует sobxgone.

«Все члены Конгресса и их друзья и семьи получат прибыль от этого военного сундука», — отвечает justmyopinion2u.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

«Необходим надзор за распределением ВСЕЙ иностранной помощи. За каждым пенни», — добавляет HypocritesCallingEachOtherHypocrites672.

«Я бы тоже выступил против этого. У страны, решающей все проблемы, навязанные ей этой администрацией и Конгрессом, нет на это ни времени, ни средств. Военно-промышленному комплексу не нужна подпитка», — подчеркивает caspiansails.

«Это безумие. Мое сердце сопереживает народу Украины, но мы были более чем щедры. Что дали другие страны НАТО? У нас в стране так много проблем — нехватка молочных смесей, цены на газ из-за войны Байдена с ископаемым топливом, инфляция, вызванная чрезмерными расходами, падение фондового рынка — о, подождите, пресс-секретарь заявил, что Белый дом не следит за рынком. Я так зол, потому что, похоже, Байден счастлив, что американцы напуганы и страдают. Он и Конгресс понятия не имеют, каково это, потому что они не живут в реальном мире», — негодует Catn2249.