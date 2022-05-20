Граждан Украины, которые отказались от мобилизации и выехали в Россию или в другую страну и не вернулись в течение 30 дней без уважительных причин, предложили лишать гражданства. Данное предложение поступило от депутатов украинского парламента от фракции «Слуга народа» Георгия Мазурашу, Марьяны Безуглой и Александра Федиенко. Соответствующий законопроект (№7381) был опубликован на сайте Верховной рады.

oskar Strelnikoff Украинский паспорт

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие раскритиковали данное предложение, указав на то, что численность трудоспособных граждан Украины может ощутимо сократиться, и некому будет работать.

«Да с изъятием имущества, забыли добавить главное», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Лишать гражданства, когда оно единственное, запрещено международным правом», — отметил Денис Н.

«На Украине никому места нет, никто не нужен…» — добавила Людмила.

«Так скоро и граждан не останется», — написал один из комментирующих.

«Кстати, гражданство лишиться на Украине — это целая проблема. От него люди годами избавиться не могут», — отреагировал Олег.

«В очередной раз плюют на Конституцию, где сказано, что никто не может быть лишен гражданства», — прокомментировал новость Вадим.

«Выехала масса народу. При такой постановке вопроса большая половина так и останется там. Молодые люди, мужчины, а также их жены и дети. Зачем им возвращаться, если мужа лишили гражданства? В итоге это будет страна пенсионеров и инвалидов (их после военных действий немерено). И с чего же они собираются пенсии и всякие пособия платить, если все работоспособное население в Европе останется? Детей рожать, кстати, тоже некому будет…» — пишет Tatyana.

«А что даёт украинский паспорт, кроме обязанностей?» — задался вопросом Serhii P.

«У них агония, и это хорошо», — отреагировал Alexa.

«Лишись гражданства или умри. Выбирай!» — написал Boris.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Судя по всему, Украина всё. Кто им будет экономику поднимать, если граждан не останется?» — недоумевает Евгения М.

«Интересно, тех, кого «эвакуировали» с «Азовстали» в ДНР, тоже лишат гражданства? Вряд ли они успеют вернуться на Украину в течение 30 дней», — иронизирует Юлия Л.

«Это прямой призыв бежать с Украины от Зеленского. Кто захочет жить с такой властью, которая использует свое население живым щитом? Бегом и вприпрыжку! Чем дальше, тем лучше», — отметил один из участников обсуждения.

«А зачем им гражданство страны, которой нет?» — с сарказмом поинтересовался Изя Ш.

«О, как это либерально и демократически! Лишаем и гражданства, и права защиты своей жизни и здоровья, и свободы передвижения заодно. Мировая публика аплодирует стоя», — добавила Юлия Г.

«Херсон выехал уже, разрешаю лишать», — с юмором пишет Serg.

«Поражают масштабы, с которыми то, что останется от Украины, роет себе демографическую яму», — отреагировала Светлана И.

«В переводе на русский это обозначает, что они больше никогда не вернутся», — отметила Elena S.

«Лишить гражданства более миллиона человек? Что они там курят?» — недоумевает Митяй.

«Так им сейчас и нужно, по ходу, чтобы население Украины сократилось значительно. Чем кормить народ? Зерно в Европу гонят, скорее всего, в оплату вооружения. Голод грядёт», — подытожила Алёна.