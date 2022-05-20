«Угробь страну и людей и…» — Зеленский стал человеком года по версии Time
Президент Украины Владимир Зеленский получил звание самого влиятельного человека года по версии читателей журнала Time, сообщается 20 мая на сайте журнала.
За президента Украины проголосовали 3,3 млн человек (5%). На втором месте — руководитель Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск (3,5% голосов). На третьем — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, за которого проголосовали 3,4% читателей журнала.
Новость обсудили в мессенджере Telegram.
«Да его сейчас хоть папой в Риме назначат, лишь бы военные действия не заканчивал», — написала Tatiana.
«Как тебе такое, Илон Маск? Ты никто, а вот Зеленский — самый влиятельный человек», — с сарказмом отреагировала Elle.
«Так пусть этот влиятельный и прекратит рост цен и предотвратит голод», — добавил Artem.
«Слава его настигла, актер достиг триумфа!» — отметил «Свет».
«Зеленский — шавка американская, и не более», — не выдержал «Студент».
«Звёздный час настал! Оскар в студию! А… ещё премию мира?! Кровавый клоун счастлив. Но только это ещё не вечер… В историю он войдёт как первый после Гитлера!» — прокомментировала новость Vera G.
«А что вы хотите, когда поражение — это победа, плен — это свобода, ничтожность — это влиятельность!!! Зазеркалье! Ну его просто раскрутили, как были раскручены «Микки Маус», «Макдональдс», «Кока-кола» и т.п. Как только он исполнит свою роль, его тут же выкинут, и он уйдет в небытие», — отметила Marina.
«Независимый президент Зеленский!!! Президент, от которого ничего не зависит», — иронизирует Алексей.
«Вот вроде самый влиятельный он, а рост цен все равно «путинским» называют», — с сарказмом добавил Power Bank.
«Да, конечно, влиятельный! Столько денег у Запада отжал!» — шутит Алекс.
«Потому что ни на что не влияет», — написал «товарищ Сухов»
«Зеленский ни одного решения не принимает самостоятельно, он вообще никаких решений не принимает. О каком влиянии идет речь?» — недоумевает один из участников обсуждения.
«Продовольственный кризис — «виноват Путин». Энергетический кризис — «виноват Путин». Логистический кризис — «виноват Путин». Спецоперация на Украине — «виноват Путин». А самый влиятельный человек в мире по версии Time — Зеленский», — отреагировала Лина.
«Не влиятельным, а вилятельным. Уж очень хорошо хвостом виляет перед хозяевами», — шутит Вадим.
«Угробь страну и людей, и Европа вознесет тебя до небес!» — пишет Наталья К.
«Как бы у него совсем башню не снесло от такого «успеха», — задумалась BeloglaZoVa.
«Так чего удивляетесь? Где такого ещё бы нашли, как не в «95 квартале». Положить столько людей и страну ради дядьки-маразматика из-за океана», — написал Геннадий М.
«И на что он влияет? На бюджет Америки?! Ну тогда всё верно!» — с сарказмом добавил Ахм М.
«Еще осталось титул «Мисс Вселенная» получить…» — иронизирует Вячеслав З.
«Вот ради этого Зеленский все это и начал, теперь у него есть мировая слава! Человек добился успеха, учитесь и завидуйте», — с сарказмом прокомментировал новость Алекс Б.
«Сейчас модно опускать Запад ниже Украины», — подытожил Vалентин.