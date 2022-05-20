Жители Южной Кореи обсудили сообщения экс-президента Мун Чжэ Ина в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно южнокорейским СМИ, бывший лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин написал первое сообщение в социальных сетях 20 мая, спустя 10 дней после того, как он переехал в свою резиденцию в Янсане.

«Наконец-то я начал работать в огороде, — написал Мун Чжэ Ин в своем аккаунте на Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Я высадил саженцы, такие как сладкий картофель, перец, салат, периллу и кукурузу, а также посеял гречиху».

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Он также рассказал о своих животных, которые переехали вместе с ним из Голубого дома.

«Мару, Тори, Гоми, Сонган, Даун и Чинчин потихоньку адаптируются», — написал Мун.

Напомним, что собаку Тори Мун Чжэ Ин взял из приюта, Гоми и Снган — пара собак породы пхунсан, подаренные северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а Даун — один из семи щенков, рожденных от Мару и Гоми.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали об отмене личной встречи главы США Джо Байдена, прибывшего в Южную Корею с трехдневным визитом, с экс-президентом Мун Чжэ Ином.

28 апреля, когда Мун ещё находился у власти, представители администрации сообщили о намерении Байдена провести встречу с Мун Чжэ Ином. Однако в ходе брифинга для прессы советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил: «В настоящее время у нас нет запланированной встречи с (бывшим) президентом Муном».

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«Он специально позировал во дворе?» — интересуется self, просматривая фото.

«Мун, ты хочешь защитить свою частную жизнь, нарушая при этом частную жизнь других людей? Мой дед, бывший морской пехотинец, вчера устроил одиночный митинг в 110 метрах от резиденции Муна, так к нему сразу же подбежали восемь охранников и начали ему угрожать», — делится опытом miso***.

«Лучше напишите, какие преступления он совершил, а не какую траву высадил», — жалуется на издание redk***.

«Что бы он ни делал, все будут поливать его грязью», — считает chin***.

«Он хотел, чтобы его «забыли» после выхода на пенсию, однако, несмотря на это, он продолжает играть в политику», — отмечает dhrt***.

«Я скучаю по Вам, президент Мун!» — пишет chi2***.

Korea.net Мун Чжэ Ин

«Лучше бы он был таким пять лет назад, а не сейчас», — сетует siy6***.

«Если хочешь, чтобы тебя все забыли, не лучше ли «уйти в подполье»?» — интересуется qort***.

«Из политика сразу в фермеры переобулся», — ехидничает lsyl***.

«Вы не представляете, как хорошо читать новости о бывшем президенте через социальные сети», — пишет asd1***.

«Если хочешь, чтобы тебя забыли, отключи социальные сети для начала», — советует chy6***.

«Президент Мун, продолжайте рассказывать о своей повседневной жизни! Байден нарушил обещание, отказавшись от встречи с вами», — отмечает tkfk***.

«Надеюсь, что вы каждый день размышляете над тем, что сделали с народом…» — надеется ilsa***.

«Вот и работал бы в полях, зачем нужно было лезть в политику?» — недоумевает hjkp***.