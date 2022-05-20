Сегодняшняя информация «Интерфакса» о позиции МИД РФ в отношении переговоров о «мирном договоре» с Японией противоречива. Заголовок статьи агентства гласит: «В Москве пока не видят возможности продолжать переговоры о мирном договоре с Японией». Вызывает недоумение слово «пока», из которого можно понять, что переговоры прерваны временно.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В связи с этим напомним официальное сообщение МИД РФ на сайте министерства о принятом решении российского правительства в ответ на враждебные действия Японии не приостановить, а «прекратить переговоры по мирному договору с Японией»:

«Заявление МИД России об ответных мерах на решения Правительства Японии

580-03.21.2022

С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры.

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г.

Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах».

Заголовок Интерфакса противоречит и заявлению японскому информационному агентству «Киодо цусин» директора 3-го департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева, который сообщил, что Россия после «деструктивных шагов» Токио не рассматривает возможность контактов с Японией на высоком уровне, ведение переговоров по мирному договору также стало невозможным. По заявлению дипломата, Токио «активно участвует в проводимом Западом антироссийском курсе», администрация Фумио Кисиды «пошла на беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного сотрудничества».

«В таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится, поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не рассматриваются», — сказал директор департамента.

Канцелярия премьер-министра Японии Переговоры Фумио Кисиды и Джо Байдена

Отвечая на вопрос о возможности продолжения диалога с Японией по «мирному договору», Ноздрев ответил, что российская сторона «и ранее вела переговоры не о мирном договоре, а об отвечающем современным реалиям полноценном всеобъемлющем документе о мире, дружбе и добрососедстве». Тем самым определенно дано понять, что перспектив для Токио, прикрываясь, как прежде, переговорами о «мирном договоре», добиваться удовлетворения незаконных территориальных претензий на сегодняшний день и в будущем нет.

О том, что это именно так, также говорил российский дипломат:

«Совершенно очевидно, что обсуждение такого документа с государством, которое перешло на откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, стало невозможным. Безусловно, нынешняя антироссийская линия Токио прямо проецируется на выстраивание дальнейших отношений с Японией, в том числе на долгосрочную перспективу».

Хотелось бы выразить надежду, что при составлении информации Интерфакса по столь важным и чувствительным вопросам межгосударственных отношений будет проявляться больший профессионализм и осведомленность.