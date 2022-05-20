Если Украина прекратит воевать против России, то её больше не будет. Об этом 19 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если Россия прекратит воевать, на следующий день война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украины больше не будет», — сказал он.

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Заявление Блинкена обсудили в мессенджере Telegram.

«А она есть?» — задался вопросом Митя М.

«Ну что ж… ставки сделаны», — отреагировал один из участников обсуждения.

«До последнего украинца! Это когда уже Зеленский в бой пойдет?..» — с сарказмом поинтересовался Hunter.

«Про Югославию ничего не хочет рассказать?» — задался вопросом Alexey S.

«Очевидно, что Украины не будет уже», — прокомментировал заявление политика Pasha.

«Американцы сбегут с Украины, как и из Грузии. Саакашвили жевал галстук, а Зеленский будет жевать…» — написала Ольга.

«Указал место Украины в современной политике США. Украинцы должны только воевать за хозяев их жизней», — добавил Igor.

president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином

«Украины и так не будет», — считает Алефтина.

«А если продолжит, то будет Украина без украинцев», — не без сарказма отметила Olga А.

«Украины не будет в любом случае в том виде, в котором она была до прихода дяди Сэма в 2014 году. США в принципе плевать на Украину и украинцев, они готовы снабжать и поддерживать любую страну, ведущую войну с Россией. Будь то Грузия, Латвия, Польша или Папуа-Новая Гвинея», — комментирует Сергей К.

«Украины уже нет. После первого выстрела на Донбассе. Это геноцид собственного народа», — написал «Свет».

«Ой, как удобно сформулировано», — с сарказмом отреагировала Viktoria P.

«Это как брат, который связался с плохой компанией и уговоры с внушениями уже не работают, — остаётся только бить! И, как правило, после применения меры физического воздействия он прозревает», — проиллюстрировал происходящее между Россией и Украиной один из участников обсуждения.

«США будут воевать не до последнего украинца, а до последнего урода по всей Европе, у которого будет еще желание и силы держать оружие», — не выдержала Ирина А.

«Если Украина не прекратит воевать, её не будет. Но этот гад готов себе глаз вынуть, если это чем-то повредит России», — подытожила Лидия М.