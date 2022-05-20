Отношения между Ираном и Саудовской Аравией всю свою историю оставались достаточно напряжёнными. Между странами существует ряд споров и противоречий, которые складывались на протяжении веков. Хотя Саудовская Аравия довольно молодое (особенно — в сравнении с Ираном) государство, за относительно недолгое время своего существования она смогла стать одной из сильнейших держав на Ближнем Востоке. В Иране и Саудовской Аравии исповедуют разные версии ислама, страны имеют давние счёты и территориальные споры в акватории Персидского залива. Более того, сам залив в Эр-Рияде предпочитают называть «Арабским».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Иран и Саудовская Аравия также активно делят сферы влияния в других странах региона: Ливане, Ираке. А война в Йемене, де-юре гражданская, де-факто называется первой прокси-войной между Ираном и арабскими монархиями Залива, среди которых сильнейшей считается Саудовской Аравия. Кроме того, Тегеран категорически осуждает преследование мусульман-шиитов, проживающих в Саудовских провинциях Катиф и Наджран.

Накапливающееся с начала 2000-х годов напряжение между двумя странами разрядилось в январе 2016 года. Саудовские власти казнили известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Вслед за тем был казнён несовершеннолетний сын проповедника. Казнь вызвала резкое осуждение в иранском обществе, что привело к разгрому саудовского посольства в Тегеране и разрыву дипломатических отношений между двумя странами.

Нимра ан-Нимра

На протяжении последующих лет Иран и Саудовская Аравия перешли в состояние своего рода «холодной войны». Однако это напряжение постепенно начало сходить на нет после того, как у Саудовской Аравии наметился кризис в отношениях с США. С приходом к власти администрации президента Джо Байдена, который неоднократно осуждал саудовские власти за нарушение прав человека, постепенно начал назревать политический кризис между Эр-Риядом и Вашингтоном. Это закономерно привело к тому, что саудовские власти начали активно укреплять свои отношения с Китаем и мириться с соседями по региону. В конце 2021 года стало известно о планах саудовских властей прекратить войну в Йемене. В то же время начались переговоры с Ираном о возобновлении дипломатических отношений.

Представители двух стран провели пять раундов переговоров в «третьих» странах. Последний раунд прошёл 25 апреля в Багдаде. И обе стороны заявили о том, что именно на этих переговорах наконец удалось достичь прогресса по ряду сложных вопросов.

«Пятый раунд переговоров между Ираном и Саудовской Аравией в Багдаде был серьезным и продуктивным. В ходе переговоров был достигнут прогресс», — заявил журналистам официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Во вторник 17 мая стало известно о том, что в ближайшее время в Ираке должна пройти встреча главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана с его иранским коллегой Хоссейн Амирабдоллахяном. Именно эта встреча должна положить конец дипломатическому кризису.

Дата встречи пока не называется. Но ряд арабских СМИ предполагает, что на встрече будет обсуждаться раздел сфер влияния между Ираном и Саудовской Аравией в Йемене, а также — возобновление работы посольств двух стран. В то же время обе стороны могут договориться о сотрудничестве на фоне обоюдного падения доверия к США и проводимой ими политики на Ближнем Востоке.

Saudi88hawk Саудовский солдат из Первой воздушно-десантной бригады беседует с солдатом Эмиратов в Йемене

Для Вашингтона подобное поражение станет серьёзным ударом, поскольку серьёзно ослабит удавку политической изоляции, накинутой на Иран. Ранее Саудовская Аравия играла роль главного противовеса Ирану в регионе, но теперь Штаты рискуют утратить этот рычаг давления на Тегеран. Более того, обе страны выступают против американской инициативы по сближению арабских стран и Израиля. Совместное соглашение между Ираном и саудовцами может убедить арабские державы не идти навстречу Израилю и США в этом вопросе.

С другой стороны, соглашение между Тегераном и Эр-Риядом определённо пойдёт на благо Ближнего Востока, поскольку существенно снизит вероятность начала полномасштабной войны между двумя ключевыми странами региона. Таким образом, складывается новая архитектура региона, в которой присутствие США становится всё менее необходимым.