Ливанские парламентские выборы 2022 года прошли в несколько этапов и, как это часто бывает на Ближнем Востоке, на каждом из них все участники процесса обвиняли друг друга в подлоге. На первых двух этапах выборы проходили в арабских, а затем — в европейских странах, где голосовали члены местных ливанских диаспор. Многие полагают, что именно голоса мигрантов оказали решающее влияние на исход кампании. Но об этом — далее.

Флаг Ливана

В самом Ливане выборы прошли в воскресенье мая. Здесь стоит отметить, что всего в парламенте Ливана заседают 128 человек. Согласно конституции страны, эти места равномерно поделены между представителями крупнейших религиозных и этнических групп страны. По 64 места закреплены за христианами и мусульманами. В свою очередь, те делят места между собой. В случае мусульман, речь идёт о шиитах и суннитах, в случае христиан — о маронитах, католиках, греко-католиках, православных, армянах и т.д. Таким образом, для формирования правящей коалиции представители различных конфессий должны вступать друг с другом в парламентские коалиции.

Долгое время большинство в парламенте сохраняла коалиция, в которой ведущую роль играли шиитские партии «Хезболла» и «Амаль» и христианское «Свободное патриотическое движение». Однако если «Хезболла» в итоге заняла все выделенные для шиитов места, то её ключевые союзники утратили статус сильнейшей христианской партии страны. Таким образом, позиции правящей коалиции серьёзно ослабли, из-за чего она более не может в одиночку формировать правительство страны.

Sdusyria.org Нашивка c эмблемой организации «Хезболла»

Согласно результатам выборов, «Хезболла» и её союзники получили в парламенте только 58 мест. В свою очередь, противники «Хезболлы» заняли 47 мест, и 22 места достались независимым кандидатам. Ещё одно место было занято сторонником «Хезболлы», но не членом самой партии. Стоит отметить, что настоящей сенсацией стала победа ряда независимых кандидатов, которые потеснили многих политиков, которые на протяжении многих лет (а некоторые — даже из поколения в поколение) определяют ливанскую политику. Арабоязычные СМИ связывают это с разочарованием ливанцев в своих правящих элитах, которые погрязли в коррупции и неспособны решить ряд ключевых проблем, стоящих перед страной.

Новые лица в парламенте Ливана скорее всего не захотят примкнуть к членам бывшего правительства страны. А значит — захотят примкнуть к коалиции, направленной против «Хезболлы». Многие эксперты полагают, что формирование правительства начнёт партия «Ливанские силы», которые теперь называю себя крупнейшей христианской партией страны.

Подобный раскол создаёт почву для нового политического кризиса, который рискует затянуться на долгие месяцы. Аналогичная ситуация сложилась в соседнем Ираке, где выборы прошли ещё в октябре 2021 года, а правительство до сих пор не сформировано. Внутренний кризис осложняется тем, что за двумя крупнейшими силами страны стоят две самых сильных державы Ближнего Востока. «Ливанские силы» получают поддержку со стороны Саудовской Аравии, в то время как «Хезболла» традиционно считается ключевым союзником Ирана.

Так что не исключена вероятность того, что политическая борьба в Ливане на деле обернётся перераспределением сфер влияния в стране между иранцами и саудовцами. В то же время каждый день «простоя» правительства будет обходиться ливанской экономике, и без того находящейся в состоянии кризиса, в новые и новые затраты. В конце концов, не исключено, что одна из сторон политического противостояния решит вывести своих сторонников на улицы.

Shohen books Протесты в Ливане

В «Хезболле» уже вполне открыто намекнули на то, что результаты выборов не вполне справедливы. Как заявил лидер движения Хассан Насралла в обращении к своим сторонникам, распределение избирательных округов было произведено таким образом, чтобы потеснить сторонников «Хезболлы». Более того, Насралла прямо обвинил дипломатов из Саудовской Аравии и США в прямом вмешательстве в избирательный процесс. Кроме того, многие арабские СМИ считают, что избиратели, голосовавшие за рубежом (особенно — в арабских странах) подверглись давлению со стороны местных властей, что вынудило их голосовать против своей воли.

Тем не менее арабские СМИ склонны считать «Хезболлу» проигравшей избирательную гонку. И вполне вероятно, что движению придётся уйти в оппозицию. Однако поражение «Хезболлы» отнюдь не является победой ливанцев, поскольку политики, пришедшие к власти на деньги иностранных держав, вряд ли будут защищать интересы граждан страны.

Самый неблагоприятный вариант развития событий грозит Ливану полномасштабной гражданской войной. В том случае, если новое правительство решит разоружить «Хезболлу» (к чему открыто призывают многие новоизбранные депутаты парламента Ливана). Однако крайне маловероятно, что движение добровольно согласится сдать свои позиции и вместе со своими сторонниками окажет вооружённое сопротивление.