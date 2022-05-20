Заявление российского постпреда при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензя о том, что есть подозрение, согласно которому киевский режим закачивает в зернохранилища европейских стран украинское зерно в качестве платы за получаемое оружие, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вместо еды

«Только самый отбитый президент может расплачиваться зерном своей страны ради последней возможности закупиться оружием, которое никак не поможет выстоять в войне! Всё уже предрешено, падение Киева — вопрос времени», — уверена Ольга М.

Многие пользователи пришли к выводу, что киевские власти, судя по всему, решили распродать всё украинское, прежде чем собрать чемоданы и отправиться доживать свой век в западных странах.

«Пускай уже всё вывозят. Зеленский продал свою страну с потрохами. Ему плевать на свой народ, на своё отечество», — считает Ирина П.

«Пусть вывозят. Главное, чтобы мы своим не делились потом с голодной бандеровской Украиной!» — пишет Яна К.

(сс) Wanderer777 Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021

Некоторые комментаторы отмечают, что в том случае, если из-за вывоза украинского зерна местное население начнёт голодать, не следует делиться с вражеской стороной запасами российского зерна. Другие же уверены, что в любом случае вину за голод на Украине повесят на русских.

«А в голоде, который неминуемо случится на Украине, потом в обязательном порядке «клятых москалей» обвинят. Как это было и ранее по другим вопросам», — подметил Роман М.

Часть людей полагает, что такая тотальная распродажа всего и вся на Украине должна была бы вызвать вопросы со стороны украинских граждан.

«Если на Украине зерно закончится, что будет делать Зеленский? Украинок в рабство продавать? Как женщины закончатся, так на детей перейдёт? Я вот, честное слово, не могу понять мужское население Украины. Вашу родину, землю ваших отцов, распродают, будто бы это какой-то хлам. Что вы за мужики такие, если свою землю отстоять не можете перед торгашами?» — вопрошает Алия В.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на призывы в комментариях, всё равно гуманистичное российское руководство не сможет устоять перед голодающими глазами украинских граждан.

«Беда в том, что России кормить придётся этих бесноватых. Великодушие — и сила, и слабость. Пленные нацики из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на белых простынях спят, за ними уход ведётся. Абсурд! И так во всём. Мы сами себя понять не можем, чем на Западе прекрасно пользуются», — написал Алекс В.

«Торгуют зерном, землёй, знают всё равно, что русские не оставят украинцев голодать. Будут ругать украинское правительство, но будут кормить, как кормят и лечат украинских вояк, которые убивали гражданских и российских военнопленных», — пишет Татьяна Г.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

Нашлись и те, кто считает необходимым взять на себя заботу об украинском населении, ведь всё равно впоследствии эти земли станут частью Российской Федерации.

«Украина всё равно будет наша. Всё равно нам придётся восстанавливать там всё. Так что пускай украинцы спешат стать частью России, пока их западные «партнёры» в гроб окончательно не загнали. А мы уж тут найдём, чем поделиться с вами. Россия — щедрая душа», — подметил Никита П.

Напомним, 19 мая российский постпред при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН о том, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие.