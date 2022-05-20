Искоренить понятие «русские», дерусифицировать Донбасс и Харьковскую область хочет советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил 19 мая в эфире телемарафона, сообщает «Страна. ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские националисты

Политик отметил, что для него «освобождение» Херсонской области является принципиальным вопросом и сделать это нужно как можно жёстче. Он также планирует «освободить» акваторию Азовского моря и выступил за то, чтобы в Харьковской области, а также в Луганской и в Донецкой Народных Республиках забыли слово «русские». Подоляк также призвал к тому, чтобы власти республик Донбасса перестали существовать физически.

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Заявление чиновника обсудили в мессенджере Telegram.

«Жуткие все-таки власти Украины», — написал Akira G.

«Пора уже проехаться по центру принятия решений!» — призвала Irina.

«Полное расчеловечение нации…» — отметила Gala.1o.

«Забудут, что была страна Украина. И это вина таких, как ты. Сами, все сами сделали», — отреагировала Natalie.

«Это ли не нацизм?» — задался вопросом Александр.

«Украинцев, может, и забудут, но славян — никогда!» — отметил Рустам Х.

«И эта тварь ездила на переговоры?» — не выдержала Anna.

Официальное интернет-представительство президента Украины Михаил Подоляк

«Ну, что, кому-то что-то еще непонятно? А так-то да, нацизма на Украине, нет, конечно», — с сарказмом написала Татьяна М.

«Запугивает!!! Панику хочет навести. Собака лает, ветер носит», — отреагировал Egor.

«Обыкновенный бандеровец», — добавил Олег.

«Выглядит как истерика!» — задумалась Elena.

«Скоро просто начнёт зубами скрипеть. От бессилия. Уже вся Херсонщина для него враг, и с каждым днём врагов всё больше… Даёшь Одессу и Николаев!» — призвал V. K.

«Слово «русские» скоро станет иметь другие смыслы, например, освободители, спасатели, великодушные, сильные и много-много других хороших слов. Так что слово «русские» не забудется. А вот с украинцами беда. Хамы, беспредельщики, предатели…» — написал Ильдар.

«Очень хочется забыть фамилии Зеленский, Порошенко, Тимошенко и иже с ними. Столько ущерба, как принесла народу Украины эта троица со своими командами, никто не принес. И одновременно с проблемами для простых людей эта сволочь обогатилась. Надеюсь, в аду их будут жарить на кострах из украденных ими денег», — отметила Iris.

«Ваши умы скоро забудут слово «Украина», так как будет Новороссия!!!» — добавил Алиса Р.

«А потом будет визжать: а нас за что?» — прокомментировала новость Ludmila V.

«Молодец, наговорил на пожизненное», — с сарказмом отреагировал Vladimir N.

«Это призыв к геноциду русского народа…» — отметила Маргарита.

«Как бы слово «Украина» не забыли…» — пишет Анна Борисовна.

mil.ru Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению укреплений и бронетехники противника

«В своей агонии они разум теряют… Всё нутро вонючее наружу вываливается», — написала Tatyana G.

«А как демократическое и либеральное европейское сообщество смотрит на то, что официальное лицо украинских фашистов напрямую говорит об уничтожении собственного населения на неподконтрольных им территориях в случае прихода укрофашистских войск? Ах, да… Это же демократическая страна, и там можно это делать…» — не без сарказма пишет Андрей П.

«Подоляк может говорить и говорить. Это работа на украинскую публику, которой промыли мозги настолько, что восстановлению не подлежат…» — отметил Dmitry.

«Выход к морю важнее людей?» — недоумевает Kay Yak.

«Пусть продолжает говорить. Я думаю, что даже сомневающиеся, в какую сторону податься, примут правильное решение после таких слов», — подытожил Sanyu1223.