На Украине гостит представительная делегация польских католиков. В ее состав вошли президент Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий, примас Польши архиепископ Войцех Полак, архиепископ Люблинский Станислав Будзик, а также люблинский греко-католический священник отец Стефан Батрух. Анонсируя поездку, пресс-служба Конференции католического епископата Польши сделала примечание: «В связи со спецификой визита и текущей ситуацией на Украине, пресс-служба Польской епископальной конференции не будет предоставлять текущую информацию о его ходе. Однако после визита запланирована специальная пресс-конференция».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Это странно, поскольку пребывание польских епископов на Украине в режиме онлайн освещают соответствующие службы Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины. Поэтому складывается впечатление, что руководство Конференции католического епископата Польши берет сознательную паузу, чтобы «согласовать» свои впечатления с кем-то еще — то ли со Святым престолом, то ли с польским правительством — чтобы уже по возвращении представить «правильную картинку» журналистам. Ведь визит епископов носит характер необычный и в чем-то уникальный. Логичны и понятны их встречи с украинскими католиками латинского обряда и греко-католиками. Выбивается из этого ряда общение с руководством Православной церкви Украины. Хотя украинские католические епископы и духовенство вступают в общение с коллегами из ПЦУ, Ватикан держит паузу, поскольку рассматривает эту новосозданную Церковь, признанную лишь частью православного мира, как структуру, вызвавшую конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами. Встреча делегации Конференции католического епископата Польши и руководства Православной церкви Украины, таким образом, выглядит формой легитимации ПЦУ в глазах католического мира.

Чем последние и воспользовались. В сообщении на сайте Православной церкви Украины подробно описывается визит польской делегации к главе ПЦУ митрополиту Епифанию. «Стороны обсудили продолжающуюся неспровоцированную российскую агрессию против Украины, во время которой враг цинично убивает мирных жителей и уничтожает целые города, — говорится в релизе. — Предстоятель Православной церкви Украины поблагодарил гостей за чрезвычайно важную помощь, в частности военную, которую Польша оказывает нашей стране… Также речь шла о религиозной, межконфессиональной и общественно-политической ситуации в нашем государстве и украинских беженцах, которых Польша любезно приютила на своей территории. Говоря о процессе присоединения приходов Московского патриархата к поместной Украинской православной церкви, владыка в очередной раз подчеркнул, что принципиальной позицией является мирное и добровольное волеизъявление общины реализовать свое законное право на изменение юрисдикции. В контексте этого было подчеркнуто отсутствие на Украине религиозных преследований, поскольку за почти три месяца полномасштабного российского вторжения никто из представителей Московского патриархата не пострадал за свою принадлежность, а украинские общины терпеливо и толерантно соблюдают соответствующую законную процедуру перехода».

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Заявления о «мирном и добровольном волеизъявлении» адресованы, прежде всего, Ватикану, который пытаются убедить в ситуации раскола украинского православия сделать ставку на ПЦУ, представив ее, во-первых, Церковью «всего украинского народа», во-вторых, более открытой к экуменическому диалогу со Святым престолом, чем Украинская православная церковь Московского патриархата и Русская православная церковь. Об этом сценарии ранее писало Katolicka Agencja Informacyjna (KAI), издание Конференции католического епископата Польши, предположившее, что «ПЦУ станет обладать огромным моральным авторитетом. Это будет означать значительное изменение на карте мирового православия. Вторым центром православия после Константинополя окажется уже не Москва, а Киев. Такие перемены также определенно оживят экуменический диалог между Православием и Католической церковью». Это первое. И второе. В сложном положении оказывается Польская православная церковь. После создания ПЦУ она встала на сторону УПМ МП и Русской православной церкви, отказываясь признать Православную церковь Украины. Теперь можно ожидать усиления давления со стороны Варшавы на Польскую православную церковь, чтобы и ее подвести под «единый знаменатель».