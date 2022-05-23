После начала российской спецоперации по денацификации Украины остро встал вопрос возможного применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин привел стратегические силы сдерживания в боевое дежурство, отметив, что попытки вмешаться в конфликт в бывшей советской республике чреваты «последствиями». Такие заявления, без сомнения, были услышаны в Вашингтоне. Схожие опасения высказывают и в связи с возможными попытками Китая вернуть Тайвань силой. Если США решат прийти Тайбею на помощь, риск эскалации может оказаться более значительным, чем нынешняя ситуация в Европе, пишут старший научный сотрудник и директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон и научный сотрудник оборонной программы и соруководитель игровой лаборатории в Центре новой американской безопасности Бекка Вассер в статье, вышедшей 20 мая в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллистические ракеты Китая

Проведенные недавно Центром новой американской безопасности совместно с программой телеканала NBC Meet the Press военные игры продемонстрировали, насколько быстро может обостриться такой конфликт. В основу симуляции лег вымышленный кризис, разразившийся в 2027 году, а ее целью стало изучение того, как при определенных условиях США и Китай могут действовать. Симуляция показала, что военная модернизация Китая и наращивание его ядерного арсенала — не говоря уже о том значении, которое Пекин придает объединению с Тайванем — означают, что в реальном мире война между Китаем и Соединенными Штатами вполне может оказаться ядерной.

Пекин рассматривает Тайвань как отколовшуюся республику. Если Коммунистическая партия Китая решит вторгнуться на остров, ее лидеры не смогут смириться с неудачей, поскольку так они нанесут серьезный ущерб легитимности своего режима. Таким образом, КПК может быть готова пойти на значительный риск, чтобы гарантировать завершение конфликта на условиях, которые она считает приемлемыми. Это означало бы убедить США и их союзников в том, что издержки защиты Тайваня настолько высоки, что им не стоит мешать Пекину возвращать остров. Хотя у Китая есть несколько способов достичь этой цели, с точки зрения КНР, наиболее эффективным средством сдерживания США от участия в конфликте может стать использование ядерного оружия.

Китайская баллистическая ракета DF-5B

Китай уже несколько десятилетий занимается преобразованием своей Народно-освободительной армии (НОАК) в «вооруженные силы мирового уровня», способные, как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, победить любую третью сторону, которая встанет на защиту Тайваня. Стратегия ведения боевых действий Китая, известная как «запрещение доступа/запрещение территории», основана на способности перебрасывать обычные вооружения на несколько тысяч миль, чтобы помешать, в частности, армии США эффективно противостоять нападению Китая на Тайвань. Между тем все больший ядерный арсенал предоставляет Пекину рычаги воздействия, а также новые боевые возможности, которые могут увеличить риск войны и эскалации.

Так сложилось, что Китай обладал лишь несколькими сотнями ядерных боеголовок наземного базирования. Но в прошлом году ученые-ядерщики из Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина и Федерации американских ученых обнаружили три строящихся ракетных шахты в районе Синьцзяна. The Financial Times сообщила, что Китай мог проводить испытания гиперзвуковых планеров в рамках разработки системы орбитальной бомбардировки, которая могла бы уклоняться от противоракетной обороны и доставлять ядерное оружие к целям в континентальной части США. Министерство обороны США прогнозирует, что к 2030 году у Китая будет около 1000 боеголовок — более чем в три раза больше, чем сейчас. На основе этих прогнозов китайское руководство может прийти к выводу, что уже через пять лет НОАК разработает достаточное количество обычных и ядерных вооружений для успешного ведения войны по возвращению Тайваня.

В рамках проведенной недавно авторами военной игры члены Конгресса, бывшие правительственные чиновники и профильные эксперты взяли на себя роли высокопоставленных лиц, принимающих решения в области национальной безопасности со стороны КНР и США. Они показали, что американо-китайская война может быстро обостриться. Во-первых, стало очевидным, что обе страны столкнутся с оперативными стимулами для нанесения ударов по вооруженным силам на территории друг друга. В рамках симуляции такие удары должны были быть откалиброваны, чтобы избежать эскалации; обе стороны пытались идти по тонкой грани, атакуя только военные объекты. Но такие атаки пересекли красные линии для обеих стран и породили цикл ответных ударов, из-за которых масштабы и интенсивность конфликта значительно возросли.

Например, в симуляции Китай нанес превентивный удар по ключевым базам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Атаки были нацелены на Гуам, в частности, потому, что это передовая оперативная база, имеющая решающее значение для военных операций США в Азии, и поскольку это территория, а не штат США, китайская группа считала, что нанесение удара по нему будет носить менее эскалационный характер, чем нападение на другие возможные цели. В ответ США нацелились на китайские военные корабли в портах и близлежащих объектах, но воздержались от ударов по материковой части Китая.

玄史生 Корабли ВМС Китая

Тем не менее обе стороны восприняли эти удары как нападения на свою территорию, и важный порог был пройден. Вместо того чтобы отражать собственные опасения по поводу нападений на свою территорию, каждая сторона оправдывала первоначальные удары военной необходимостью, которая носила ограниченный характер и была бы воспринята другой как таковая. Ответы на первоначальные удары только обострили ситуацию, поскольку команда США ответила на действия Китая, поразив цели в материковом Китае, а китайская группа ответила на удары Вашингтона, нанеся удары по объектам на Гавайях.

Новая эра

Один особенно тревожный вывод из военных игр заключался в том, что Китай счел необходимым с самого начала пригрозить использованием ядерного оружия, чтобы предотвратить поддержку Тайваня извне. Эта угроза повторялась на протяжении всей игры, особенно после нападения на материковый Китай. Временами попытки подорвать волю Вашингтона, чтобы он отказался от борьбы, привлекали больше внимания китайской команды, чем само вторжение на Тайвань. Но Китаю было трудно убедить Соединенные Штаты в достоверности его ядерных угроз.

В реальной жизни недавние существенные изменения по части ядерного арсенала Китая и его стратегии могут повлиять на взгляды других стран, поскольку его ядерные угрозы могут не рассматриваться как заслуживающие доверия, учитывая его заявленную доктрину неприменения ядерного оружия первым, его меньший, но расширяющийся ядерный арсенал и отсутствие опыта создания ядерных угроз. Такое положение вещей может подтолкнуть Китай к превентивному взрыву ядерного оружия, чтобы усилить доверие к своему предупреждению.

Китай также может прибегнуть к демонстрации своей ядерной мощи из-за ограничений, связанных с его потенциалом дальнего удара с применением обычных вооружений. Через пять лет НОАК по-прежнему будет иметь очень ограниченные возможности для проведения обычных атак за пределами «второй цепи островов» в Тихом океане; а именно Гуам и Палау. Не имея возможности нанести удар по территории США с помощью обычных вооружений, Китай будет изо всех сил пытаться возложить расходы на американский народ. До определенного момента в игре команда США считала, что их более крупного ядерного арсенала достаточно для сдерживания эскалации, и не в полной мере осознавала серьезность китайских угроз.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

В результате Китай счел необходимым значительно обострить ситуацию, чтобы послать сигнал о том, что в опасности может оказаться непосредственная территория США, если Вашингтон не отступит. Несмотря на заявленную Китаем ядерную политику «неприменения первым», военные игры привели к тому, что Пекин в качестве демонстрации взорвал ядерное оружие у побережья Гавайев. Атака вызвала относительно небольшие разрушения, поскольку электромагнитный импульс повредил только электронику кораблей в непосредственной близости, но не оказал прямого воздействия на штат США. Военные игры закончились до того, как команда США смогла ответить, но вполне вероятно, что первое применение ядерного оружия со времен Второй мировой войны вызвало бы ответный ядерный удар.

Наиболее вероятные пути ядерной эскалации в борьбе между США и Китаем отличаются от тех, которые были наиболее вероятны во времена холодной войны. Советский Союз и Соединенные Штаты опасались массированной внезапной ядерной атаки, которая ускорила бы полномасштабный обмен стратегическими ударами. Однако в конфронтации из-за Тайваня Пекин может использовать ядерное оружие более ограниченным образом, чтобы продемонстрировать решимость или повысить свои шансы на военную победу. Неясно, как будет развиваться война после такого ограниченного применения ядерного оружия и смогут ли Соединенные Штаты деэскалировать ситуацию, продолжая достигать своих целей.

Унция профилактики

Очевидный урок этой военной игры заключается в том, что Соединенным Штатам необходимо усилить свои обычные возможности в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы гарантировать, что Китай никогда не будет рассматривать вторжение на Тайвань как разумный тактический шаг. Для этого Соединенным Штатам необходимо будет поддерживать свое превосходство в обычных вооружениях, увеличивая свои запасы боеприпасов большой дальности и инвестируя в подводные оружейные системы. Вашингтон также должен иметь возможность проводить наступательные операции внутри первой и второй цепи островов, даже находясь под атакой. Это потребует доступа к новым базам для распределения сил США, повышения их живучести и обеспечения того, чтобы они могли эффективно защищать Тайвань в условиях наступления Китая.

玄史生 Солдаты командования обороны Хуалянь-Тайтун. Тайвань

Более того, Соединенным Штатам необходимо развивать интегрированную сеть партнеров, желающих внести свой вклад в оборону Тайваня. Союзники — это асимметричное преимущество: у США они есть, а у Китая — нет. Соединенным Штатам следует углубить стратегическое и оперативное планирование с ключевыми партнерами, чтобы послать сильный сигнал Китаю о своей решимости. В рамках этих усилий по планированию Соединенным Штатам и их союзникам необходимо будет разработать военную стратегию, позволяющую выиграть войну и не пересекающую красные линии Китая. Игра показала, насколько сложной может быть эта задача; чего она не подчеркнула, так это сложности разработки военных стратегий, которые объединяют стратегические цели и военные возможности нескольких стран.

В будущем военные планировщики в США и союзных и близких Вашингтону странах должны смириться с тем фактом, что в конфликте из-за Тайваня Китай не будет исключать никаких вариантов, как обычных, так ядерных. И у США не так много времени, чтобы усилить сдерживание и не дать Китаю прийти к выводу о том, что вторжение на Тайвань может быть успешным. Самый большой риск заключается в том, что Вашингтон и его друзья решат не воспользоваться моментом и не действовать: через год или два может быть уже слишком поздно.