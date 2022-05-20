Решение депутатов всех фракций Госдумы в том числе от «Единой России» во главе с Артёмом Метелевым, Ольгой Казаковой и Ольгой Тимофеевой внести в Госдуму пакет законопроектов о детско-юношеском движении «Большая перемена», преследующем общественно полезные цели, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Советский плакат. С пионерским звонким маршем мы идем на помощь старшим! 1962

"Мне кажется, название не очень удачное. Как участники будут называться? Переменщики?» — задаётся вопросом Любовь П.

Многие пользователи пришли к выводу, что многие пользователи встретили эту новость с большой долей скепсиса, ожидая очередного подвоха со стороны далёкого от идеала политического устройства Российской Федерации.

«Я прямо вижу, как идея о возложении чего-то похожего на пионерию попали в цепкие лапы российских чиновников-капиталистов, и они сделали из этой инициативы невнятное нечто с издевательски бессмысленным названием. Так и живём», — расстроился Павел Н.

Некоторые комментаторы были бы не против существования такого движения, но главное не превращать его в источник выгоды для конкретных участников политической жизни нашей страны.

«В принципе, идея неплохая, только без выраженной политической коннотации, пожалуйста. А то получится, как это было с пионерами», — пишет Евгения М.

Часть людей полагает, что будь российские власти чуть более смелыми, то они не ограничились бы идеей о создании блёклой копии советских детско-юношеских организаций.

«У властей полноценный аналог пионерии возродить яиц не хватает? Ну да, о чём это я… Если Мавзолей на 9 Мая прикрывают, то ни о какой адекватной идеологии в России даже мечтать не стоит», — поделился своим мнением Алексей А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задрапированный мавзолей в День Победы

«Альтернативы пионерской организации не будет, слишком кишка тонка. И не надо втягивать детей в свои грязные игры. Хороший пример для нас — Украина, какое поколение с промытыми нацизмом мозгами выросло. Мощный инструмент в плохих руках — жди беды», — предупреждает Звезда П.

Ряд пользователей указывает на то, что чиновники, взявшиеся за создание этого движения, могут наворотить такого, что никакого движения по итогу дети и не увидят.

«Было бы хорошо, ведь это патриотическое воспитание молодёжи. Но боюсь, что чиновники, желая отрапортовать наверх, сделают — как всегда», — подозревает Барадин А.

«Начинание-то благое, но более чем уверен, реализовано оно будет через пятую точку или вообще не будет, что вероятнее всего», — пишет Михаил М.

«Очередное утопическое описание мага проекта, который, если и будет реализован, то обязательно скатится до уровня пропаганды, как это уже было у нас в стране, и не раз. Гордость за страну складывается у человека действиями, происходящими перед его глазами, а не отсылкой к прошлому, как это, видится мне, планируется», — подметил Станислав Ю.

Нашлись и те, кто отмечают, что России пора сильно преобразиться, в том числе и на идеологическом фронте. Только после существенного шага вперёд можно будет говорит о серьёзном возрождении аналога советской пионерии.

«Необходимо кратно увеличить количество спортивных секций, художественных и научных кружков. И не нужно никаких профанаций — без реальной деятельности с ворохом отчётности», — считает Елена Б.

«А может нам в России сначала стоит определиться с тем, какая у нас идеология? И не против чего-то, как любят у нас разные пиарщики, а за! Без этого никакие дети не будут изъявлять желания участвовать в каких-то там организациях», — уверена Мария Е.

Владимир Андрушкевич. Пионеры в музее Ленина. 1951

Напомним, 19 мая депутаты всех фракций в том числе от «Единой России» во главе с Артёмом Метелевым, Ольгой Казаковой и Ольгой Тимофеевой внесли в Госдуму пакет законопроектов о детско-юношеском движении «Большая перемена». Оно создаётся в том числе для «подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями. Движение может преследовать также иные общественно полезные цели».