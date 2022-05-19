Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что республика не сможет отказаться от отношений с Российской Федерацией, потому что у Анкары с Москвой стратегическое взаимодействие, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«С Россией можно дружить — она добродушная. С Россией можно сотрудничать — она честная. У России можно попросить — она щедрая. Россию можно обмануть — она доверчивая, но с Россией нельзя воевать — она непобедимая!» — пишет Виктория В.

Многие пользователи пришли к выводу, что турецкий лидер выглядит куда более разумным политиком, нежели его коллеги в Евросоюзе.

«Голос разума потихоньку начинает звучать в головах политиков. Скоро все в Евросоюзе осознают, что избранный ими путь, по которому их заставляет идти Белый дом, ведёт в никуда», — написала Маруся В.

«Эрдоган — умный человек, он знает, что благо, а что зло для своего народа», — считает Марат М.

Некоторые комментаторы отмечают, что лидерам европейских стран следовало бы пойти по пути Эрдогана, задумываясь хотя бы на минутку об интересах своих граждан, которые страдают из-за антироссийских санкций.

«Похоже, что в голове одного только Эрдогана разума больше, чем в головах всех европейских чиновников вместе взятых», — подозревает Алексей С.

«Почти никто не может отказаться из нынешних покупателей. Лишь самые отмороженные русофобы пошли ва-банк. Остальные мнутся, воротят нос, но всё равно газ у России покупают. Эрдогана понять можно», — написал Onur P.

Часть людей полагает, что Турция может себе позволить занять отличную от Европейского союза позицию, но это не значит, что республика может оказаться другом Российской Федерации.

«Эрдоган очень хитрый лис. Он свою выгоду не упустит, и чихал он на мнение НАТО», — указывает Юрий М,

Ряд пользователей указывает на то, что Эрдоган, помимо стратегических взаимоотношений с Россией, позволяет себе тесно общаться и с украинскими нацистами.

«За это ему плюс. А за поставку оружия киевским нацистам — огромный минус. Крутится-вертится. Доверия к нему всё равно нет никакого», — подметила Ксюша Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что Турция находится в крайне неприятной экономической ситуации, поэтому её лидеру приходится искусно лавировать между крупными геополитическими игроками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«У Эрдогана сугубо свои личные интересы. И не только вопрос в газе. Он и на Украине помогает нацикам, отправляя им «Байрактары», и с Россией сотрудничает, без туристов из которой экономика Турции вообще рухнет (она и так шаткая). Если он перейдёт полностью на сторону России, то Европа и США санкциями уничтожит экономику Турцию, текстильные поставки по миру закроют. Перейдёт полностью на зпадную сторону — та же история, только вид сбоку. Короче, пытается усидеть на всех стульях одновременно», — указывает Баха М.

Напомним, 19 мая пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала на официальной странице политика в Twitter информацию, согласно которой турецкий глава считает, что республика не сможет отказаться от отношений с Российской Федерацией, которые он назвал стратегическими.