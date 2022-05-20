* запрещённая в России организация

Министерство обороны США не верит, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сможет долго сдерживать «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что организация пообещала в 2020 году. Это следует из отчета генерального инспектора минобороны, сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

В рамках соглашения, заключенного в Дохе в 2020 году, Афганистан пообещал принять меры по борьбе с терроризмом, в том числе с группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Госдепартамент США сообщил, что «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринял шаги по выполнению» большей части этих обязательств и ввел соответствующие ограничения.

Однако в своем докладе минобороны заявило, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, ослабят эти ограничения в течение следующих 12-24 месяцев, предоставив Аль-Каиде (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большую свободу передвижения для потенциального возобновления внешних операций».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Вряд ли. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится искоренить любое мнение, отличное от их собственного, поэтому они годами убивали образованных и умных людей. Необразованных и неинтеллигентных людей гораздо легче контролировать, и именно к этому всегда стремились талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — уверяет wayneh2022.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это и есть террористы. Они не могут быть контртеррористами. Администрация Байдена относится к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лучше, чем к американским гражданам», — негодует ωhorseid’erω.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открывает новую сеть военных магазинов. Она будет называться «У предателя Джо», — иронизирует HarryBaals404.

«Мир стал опасным местом, когда ключи от американского правительства получили демократы», — отмечает InnocentBystander320. \

«Это те же самые сотрудники нашей разведки, которые заявили о недостоверности компьютера сына Байдена и подписали письмо о том, что это «российская дезинформация»? Если так, то они абсолютно ничего не знают!» — восклицает demspindestroyer.

«Значит, старая банда террористов из Афганистана снова собирается вместе? Типа как администрация Байдена?» — спрашивает elmerjfudd640.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал Джо своим человеком года за то, что он нанес Америке больше ущерба, чем они когда-либо могли нанести», — комментирует dtruth1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Ну да, контроль Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ослаблен, однако женщинам лучше не переступать черту и не выходить из дома», — отмечает kiester1.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года афганские радикалы и представители США подписали соглашение о выводе натовского контингента из Афганистана. Взамен радикалы обязались разорвать связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вступить в диалог с администрацией страны. В августе 2021 года на фоне вывода контингента НАТО боевики установили контроль над Афганистаном.