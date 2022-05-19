Обнаруженные предметы сатанинского и языческого культов на капище, расположенном на территории базы боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе, стали поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

«Дурдом на свободном выгуле! Что говорить, если советник Зеленского поехавший на всю голову пропагандист Арестович призывал ведьм на Украине объединиться для перемоги над Россией. Дебилизм!» — считает Алексей Ч.

President.gov.ua Алексей Арестович

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские неонацистские боевики не имеют ничего общего с классической христианской верой. Наоборот, они то и дело оказываются замечены в поклонении разным обличиям зла.

«Может, и не сатанисты, но точно неоязычники. В любом случае там папой Римским и не пахнет. То-то он им не помог «эвакуироваться», — подметила Любовь К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в современном мире в диковинку увидеть языческое капище на территории воинской части одной из крупнейших европейских стран.

«На дворе между тем XXI век! И как это суровое мракобесие проникло-то в умы современных граждан Украины?» — удивляется Виктория Е.

Часть людей напомнила о том, что в глубине любой фашистской идеологии заложена самая чёрная эзотерика.

«Тут же вспоминает «Аненербе» и все эти заигрывания с эзотерикой. Неудивительно, что по итогу всё это вылилось в большую войну. Служители сатаны хотят устроить реванш во славу своего тёмного владыки», — указывает Стас З.

«Эти идиоты слизали всё подчистую у немецких нацистов: атрибутику, лозунги, внешний вид, но на кой-то чёрт приплели сюда ещё и славянский пантеон. Совсем с дуба рухнули? Уж кому-кому, но точно не вам славить Перуна, вы — не пойми кто, без истории и без корней», — обращается к бандеровцам Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что после крушения Советского Союза Украина стала пристанищем огромного числа мошенников, наживавшихся на доверчивых гражданах, которые верят в потустороннюю сущность нашего бытия.

«Украина — в целом уже сатанинская страна. Сколько культов мракобесных, сколько на украинской земле, наверное, нигде нет. Может быть, только в Америке, но там и население в разы больше», — подметила Мила К.

Нашлись и те, кто отмечают, что как бы то ни было, Вооружённые силы России нанесли мощнейший материальный, а также моральный удары по самым отмороженным неонацистам киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Это что же получается? Значит, российские военные по силе соизмеримы с воинами тьмы, раз даже сатанинские обереги и обереги языческих богов нацикам не помогли?» — пишет Нормунд Д.

«Россия борется со злом. Не с каким-то там абстрактным, а с вполне себе конкретным. И неважно, называют себя воины тьмы бандеровцами, нацистами, сатанистами. Главное это то, что они стремятся погубить человечество, вогнав его в Средневековье, а то и ещё глубже, чтобы навсегда закрепить превосходство одних над другими. Они хотят доказать, что человечество не равно, а Россия выступает с христианской позиции, согласно которой все люди — братья», — указывает Роман С.

Напомним, 19 мая агентство РИА Новости опубликовало в своём Telegram-канале видеоматериалы, свидетельствующие о наличии предметов сатанинского и языческого культов на капище, расположенном на территории базы боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе.