Житель штата Массачусетс, США, заразился редким вирусом обезьяньей оспы, что стало первым случаем в США за 2022 год. Заражение американца последовало за серией необычных случаев в других странах, которые вызывают тревогу у органов здравоохранения, пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Предупреждения о возможном распространении новой эпидемии вызвали скорее насмешки, чем беспокойство среди американских интернет-пользователей, которые устали жить в ограничениях, связанных с коронавирусом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«В прошлом году также были случаи, которые ни к чему не привели. Но наши представители здравоохранения усвоили, что паника делает их знаменитыми, поэтому они собираются пойти именно этим путем…» — отмечает @ifollowonlyos.

«ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА ТОЛЬКО ЧТО БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА, И ТЕПЕРЬ НАМ НУЖНО ЗАПЕРЕТЬСЯ! СЕЙЧАС! Для безопасности жизни каждого американца очень важно вновь ввести обязательное ношение масок, даже в помещениях. Социальная изоляция между членами семьи, не есть и не пить. Я говорю за ВСЕХ!» — иронизирует @percocet_abuser.

«Сейчас введут новый карантин, а вместе с ним и голосование по почте», — указывает @defiisthelife.

«Последняя пандемия была недостаточно фатальной, поэтому им пришлось начать все сначала», — отмечает @skitt123.

«Я не волнуюсь, потому что мы не можем все умереть от вируса с таким глупым названием», — уверен @loquaciousidiot.

«Стоит ли мне запастись туалетной бумагой?» — спрашивает @Ray83 768 363.

«Мы только что вылезли из гребаной пандемии, и тут снова? Пожалуйста, просто убейте меня», — комментирует @MaxEmilio926.

«Такие вспышки будут обычным явлением. Контроль над населением», — подозревает @Hamncheze22.

«Еще одно испытание биолабораторного оружия США?» — интересуется @MSM_isa_virus.

Defence.gov Биологическая угроза

«Немедленно посадите весь мир на карантин!» — призывает @stanweinberg1.

«Хорошие новости — наш регулятор одобрили вакцину от обезьяньей оспы за месяц до появления COVID. Фаучи выделил $100 млн компании под названием Bavarian Nordic для создания этой вакцины от оспы обезьян», — рассказывает @JordanSchachtel.

«Мы все можем успокоиться. Это лихорадка, которая сопровождается появлением неприятных на вид пятен, покрывающихся волдырями. Это выглядит очень плохо, но, честно говоря, это не так уж опасно. Почти каждый человек переживет это без какого-либо медицинского вмешательства. Максимум четыре недели, и вы будете в полном порядке», — успокаивает @post_americana.

Напомним, что у пациента в Великобритании, который недавно посетил Нигерию, выявили редкую оспу обезьян.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля в США зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, вспышка которого ранее была зафиксирована на птицефермах в нескольких штатах страны.