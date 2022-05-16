Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул распорядилась усилить законы штата в отношении оружия и борьбы с негативными, экстремистскими комментариями в Интернете. Решение губернатора было принято через несколько дней после массовой стрельбы на почве расизма в одном из городов штата Нью-Йорк — Буффало, в результате которой погибли 10 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские интернет-пользователи обсудили усиление законов под соответствующей публикацией The New York Times.

«Мне так надоело слышать, как политики говорят о «реформе» уже после того, как пули вылетели из ствола. И никогда до того, как произойдет трагедия, когда она должна была произойти. В реальном мире проактивные, превентивные меры и реформы просто тонут в лужах пролитой крови. Если бы я был политиком, когда произошла трагедия, мне было бы слишком стыдно за себя и своих коллег-политиков из-за наших неудач, чтобы встать и сказать: «Давайте сделаем что-нибудь сейчас». Они выглядят жалкими, смешными и гротескными, когда делают это. И как неудачники», — осуждает Angus.

«В Нью-Йорке действуют самые строгие законы об оружии в стране, и все же: «По данным полиции, к воскресенью в Большом Яблоке было зарегистрировано 1857 жертв стрельбы». Это The New York Post написал 1 января 2022 года», — вспоминает Frank.

«Удачи губернатору. Нельзя урегулировать гнев и безумие», — подчеркивает Susan.

Цитата из видео «Стрельба в супермаркете Буффало» Полиция на месте трагедии

«Существуют ли какие-либо меры защиты на случай, если кто-то ложно использует ужесточение законов, чтобы навредить кому-то», — спрашивает EAH.

«Слишком мало, слишком поздно», — считает John.

«Обещание Хочул пресечь экстремизм, особенно когда речь идет об оружии массового поражения, — это самое малое и самое срочное, что необходимо сделать. К сожалению, после трагедий мы слишком быстро позволяем нашему импульсу к действию… угаснуть. Конечно, мы также должны обратить внимание на зачинщиков насилия, республиканскую партию, которая с большим удовольствием принимает законы, чтобы сделать оружие широкодоступным… для всех желающих. Однако лицемерие всегда присутствует, поскольку Конгресс — это, вероятно, единственное место, куда нельзя входить с заряженным оружием!» — восклицает manfred marcus.

«В Бронксе 11-летняя девочка погибла после того, как ей в живот выстрелил человек, ехавший на скутере. Никто не говорит об этой прекрасной маленькой девочке. Никто. Ее смерть так же душераздирающа, как и бойня в Буффало. Но она была всего одна. Поэтому нет заголовков. Нет президентских визитов. Она просто еще одна мертвая американка. Еще один случайный свидетель насилия с применением оружия. Это отвратительно», — напоминает еще об одной трагедии Liberty Apples.

«В Нью-Йорке уже давно продолжаются ежедневные перестрелки и насилие, но до тех пор, пока это не было связано с «расизмом», политикам было все равно», — негодует Joe You.

«Хочул всегда опаздывает на день, чтобы вскочить на волну нового хайпа», — уверен EL.

«В Нью-Йорке уже действуют одни из самых строгих законов об оружии в стране. Люди привозят это оружие из других штатов. Реально, что еще может сделать Хочул? Установить на дорогах устройства для обнаружения оружия, как те устройства для оплаты дорожных сборов, чтобы выявлять автомобили, въезжающие в штат с оружием?» — недоумевает MIKEinNYC.

Напомним, 15 мая на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джозефа Байдена по поводу массового убийства, произошедшего в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк. Американский лидер назвал случившееся актом внутреннего терроризма «на почве расовой ненависти». Отмечается, что 18-летний Пейтон Джендрон убил десять человек, ещё трое получили ранение, двое из них находятся в критическом состоянии. В большинстве своём жертвы были чернокожими.