Американская студия TidalWave Productions выпустила комиксы про президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Комикс называется Political Power: Volodymyr Zelenskyy, он будет доступен в печатном и электронном виде. Средства от продажи планируется передать в Международный комитет Красного Креста.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Сериала было мало, теперь комикс?..» — написал Polpasha.

«А про наркотики, откаты и распилы бюджета там есть?» — задался вопросом YG.

«Какая целевая аудитория у этого чтива? Дегенераты, неспособные читать нормальные тексты?» — недоумевает D.

«Последняя роль клоуна, роковой ангажемент», — добавил один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут

«Да чему удивляться? Украина — авангард свободы и демократии. Зеленский — герой и защитник. Дерьмо — шоколад», — отреагировал Серёга.

«Мир лицемерия, лжи и двойных стандартов…» — не выдержал Roman.

«Будет Зеле (Зеленскому — О. П.) что в тюрьме почитать», — не без сарказма прокомментировала Oksana.

«Ну понятно, они считают, что плебсу можно скормить все что угодно, главное — грамотно упаковать», — задумалась Елена.

«Пуля из *овна не светит и не летит — она воняет, но не более того!» — пишет Александр.

«Какой позор! Смешно выглядит, как они пытаются натянуть сову на глобус. Зато теперь мы видим, как они «героев» лепят», — отметила Юлия.

«И нет момента, где маэстро играет на пианино», — иронизирует Mihail, напоминая об известном юмористическом номере «95 квартала», в котором Зеленский изображает игру на пианино причинным местом.

«Для дебилов сказки в картинках…» — не выдержал Евгений.

«Азовсталь он там деблокирует? Ну хоть в комиксах…» — шутит Иван.

«Зеленский уже никто. Пусть хоть в комиксах будет героем», — написал Garik.

«Великий воин! На белого коня и за собой веди войска! Или в бункере как-то спокойней?» — поинтересовался Игорь.

«Он даже нарисованный наркоманом выглядит», — отреагировал Валерий К.

«Я бы на месте Зеленского призадумался, уж не хочет ли его начальство сделать из него великомученика посмертно», — подытожил Edward.

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