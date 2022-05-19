Российско-белорусские межгосударственные отношения трудно назвать безоблачными. Резкие заявления многолетнего президента Белоруссии Лукашенко и восприятие колоссальной экономической помощи России как ее обязанности зачастую вызывали негативную реакцию наблюдателей. Аресты бизнесменов, журналистов, запрет российских СМИ, позволяющих себе критику Лукашенко, наконец, скандальное дело «вагнеровцев», когда перед президентскими выборами 2020 года Минск довольно прозрачно намекнул на вмешательство России во внутренние дела республики, — все это не способствовало формированию позитивного общественного мнения о Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Резкая публичная перепалка официальных лиц в бытность Михаила Бабича послом в Минске, вызванная его попытками провести аудит российско-белорусских торгово-экономических отношений и внести ясность в их непрозрачную структуру, также не способствовала оптимизму. Затягивание назревших решений по реальному формированию Союзного государства, двусмысленность позиции Минска в отношении украинского кризиса — вопросов к политике Лукашенко накопилось много. В то же время в Белоруссии существуют справедливые опасения частного российского капитала, который, преследуя исключительно свои корпоративные интересы, может захватить лакомые активы республики. Создание Союзного государства является межгосударственной задачей и частнокорпоративные интересы должны уступить место государственным соображениям, особенно сейчас.

Официальное интернет-представительство президента России Михаил Бабич

Ситуация изменилась после попытки белорусских националистов, в значительной степени взращенных самим белорусским президентом, организовать майдан и пересмотреть итоги президентских выборов 2020 г. Угроза тогда была столь велика, что Лукашенко появлялся на телеэкранах с автоматом Калашникова, давая ясный сигнал о намерении любой ценой удержать власть. В результате Запад (и Киев) не признали результаты выборов, а Лукашенко — действующим президентом и ввели жесткие экономические и политические санкции против Белоруссии. Именно это стало поворотным моментом и заставило Минск перейти от политики «богатовекторности» к устойчивой ориентации на Москву. Этот шаг носил вынужденный характер, поскольку лишал белорусское руководство привычного пространства для внешнеполитического маневра.

В значительной степени нынешние проблемы президент Белоруссии создал себе сам. Заигрывая с националистическими силами, он вольно или невольно открыл ящик Пандоры — национализм всегда имеет тенденцию к радикализации и принимает крайние нацистские формы. События на Украине — лучший тому пример. Националистические тенденции наблюдаются на всем постсоветском пространстве и повсеместно носят русофобский, антироссийский характер. Попытки убедить в первую очередь самих себя в собственном национальном превосходстве выгодны постсоветским элитам, поскольку позволяют укрепить власть, замаскировать собственные просчеты (а иногда и прямую коррупцию). Неизбежные обвинения России в том, что она якобы веками колониально эксплуатировала территории и народы бывших союзных республик, естественно и логично порождают иждивенческие настроения. Российская помощь воспринимается как законная компенсация за годы «колониального рабства», а «вечно пьяные и ленивые русские (россияне)» — отсталым и ни на что не годным народом, предназначенным обеспечивать достойный уровень жизни бывшим республикам СССР.

Liashko Демонстранты у Посольства России в Белоруссии в Минске 8 декабря 2019 года

Не избежала этой тенденции и Белоруссия с ее «знакокачественным» по выражению Лукашенко населением. В белорусских соцсетях становится все больше русофобских и даже оскорбительных для российского народа заявлений, особенно после начала Россией СВО на Украине.

Поэтому сейчас пророссийские голоса в Белоруссии важны, чтобы понять происходящие там общественные процессы и переломить негативные процессы. Ниже приводятся мнения членов семьи Сергея и Елены Стефанович, жителей Гродно, расположенного всего в нескольких десятках километров от границы с членами НАТО Польшей и Литвой.

Сергей Стефанович, подполковник запаса «Я закончил Каменец-Подольское высшее военное инженерное командное училище имени маршала инженерных войск В. К. Харченко в 1987 году. Служил в армии СССР, России, Республики Беларусь. За время своей службы видел силу и мощь вооруженных сил Советского Союза, а после Беловежских соглашений — развал и предательство государством своей армии. В 90-е годы я наблюдал попытки националистов, направленные на уничтожение армии белорусского государства. Не дай Бог нам пережить это снова! Национализм и попытки размежеваться заканчиваются плохо. Как пример — мои бывшие однокурсники, которые теперь оказались по разные стороны баррикад. Мой замкомвзвода (в военном училище) — теперь служит нацистскому режиму Зеленского — генерал Николай Жирнов, глава Киевской городской военной администрации. Вместе с ним мы четыре года изучали военную инженерную науку, спали на соседних койках в казарме, вместе натирали мозоли и пели песни. Теперь мы — по сути, противники. Я же, как был советским офицером, таковым и останусь! И свои знания, опыт и идеалы я передаю своим детям. Ради них, и ради нашего будущего я хочу сказать, что нужно возрождать наше общее Отечество, укреплять мощь армии. Союз России и Белоруссии — это только начало!»

«Я никогда не разделяла Белоруссию и Россию. Родилась и выросла в Советском Союзе и до сих пор ощущаю что это — одно целое, лишь по страшному недоразумению разделенное на два государства. У меня всегда была активная гражданская позиция, но именно после августа 2020 года стало понятно, что нужно не просто правильно думать и говорить — нужно действовать. Не молчать и не проходить мимо. Иначе за нас всё решат те, кто громче всех кричит и активнее передвигается по жизни. Знаю, что за глаза меня некоторые называют «лукашисткой». А я — патриот- государственник, как и вся моя семья. И если нужно будет, встану на защиту государства, плечом к плечу с нашим Александром Григорьевичем. Но и критиковать его не стесняюсь, если считаю, что в чем-то в корне не согласна с политикой государства. Главное, не впадать в крайности….

Homoatrox Митинг в поддержку Лукашенко. Минск, 20 сентября 2020 года

Думая о детях — думаешь об их будущем. При этом понимаешь, что их будущее невозможно без сильной России, а, значит, и без сильной Белоруссии. Как видите — всё взаимосвязано. Поэтому, у меня всегда вызывает удивление тот факт, что по-прежнему в наших белорусских СМИ звучат голоса с нехорошими националистическими нотками, намекающими об «отдельной» истории Белоруссии, о белорусской «нации», о подвиге именно «белорусского», а не всего советского народа в годы Великой Отечественной. Плюс — выпиливание русского языка из топонимики, «латинка» в метро, на остановках и дорожных указателях, карты поляка у белорусских граждан и польские школы…

Елена Стефанович, врач Двигаться белорусам и россиянам навстречу друг другу нужно семимильными шагами, без оглядки на формальности и саботаж отдельных высокопоставленных лиц. Только вместе и только вперед».

«Отец привил мне любовь к людям в погонах, стал первым примером патриотизма, вдохновителем для дальнейшего моего нравственного развития и, наконец, человеком, который помог окончательно определиться с выбором будущей профессии. На данный момент — я офицер органов пограничной службы, прохожу службу в одном из подразделений пограничного контроля…

Многие мои близкие родственники служили в армии: мой прадед — ветеран Великой Отечественной Войны, память о нем бережно хранится в нашей семье через рассказы бабушки и мамы. К сожалению его не стало, когда мне было 4 года. Мой прадед навсегда останется в моей памяти как человек, которому я обязан своей жизнью, свободой страны, в которой живу. В нашей семье мы чтим память воинов-фронтовиков, всех освободителей, многие из которых так и не вернулись с той кровавой и беспощадной войны… Мой дед, которого к сожалению уже тоже с нами нет, был офицером с богатейшим опытом службы в советской армии, повидавший многое на своем нелегком жизненном пути.

К сожалению, в нынешнее время многие, особенно молодежь, начинают забывать нашу историю, наше славное прошлое огромной и могущественной страны. И сегодня мы сталкиваемся с таким понятием, как переписывание истории, возрождается фашизм и нацизм не только у наших ближайших соседей, но и во всей Европе и за её пределами.

Безусловно, огромную роль в этом играет информационная война коллективного запада против нашего народа. Деградация личности человека, подмена понятий, символов, уничтожения духовно-нравственных ценностей, к сожалению, таковы результаты этой информационной войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

Антон Стефанович, старший сын, лейтенант-пограничник Я и дальше готов отстаивать правду, нравственные ценности, привитые в моей семье, стоять на защите своего народа, своей семьи и будущего страны. Как говорит наш Президент, наше общее Отечество простирается от Бреста до Владивостока».

Анна Стефанович, дочь, студентка 1 курса юридического институт БФУ имени Иммануила Канта «Я никогда не разделяла Белоруссию и Россию, всегда считала нас одним целым, одним народом. К большому сожалению, не все понимают это, особенно — мои сверстники. Когда я училась в школе, у меня был очень большой круг общения. Однако после 2020 года все изменилось. Я всегда проявляла свою гражданскую позицию, была очень активной, участвовала в различных патриотических мероприятиях. Я не боялась высказывать свою точку зрения. И молчать в те времена я тоже не могла. От меня отвернулись некоторые друзья и одноклассники. Для них было дико и непонятно, как я могу поддерживать своего Президента и Государство. Я ходила на различные акции, которые устраивали в поддержку наших силовиков и Государства. Выкладывала фотографии в соцсеть. После этих фотографий, которые я выложила, многие мне написали, что я предатель своей страны. Знаете, тогда я не боялась ничего! Я знала, кто стоит у меня за спиной. Меня очень поразил тот факт, что в моем Лицее не проводились никакие беседы с учениками. Такое чувство, что администрации было все равно, чем занимаются их ученики. Единственный преподаватель, который разъяснял нам всю ситуацию — был мой классный руководитель, который был учителем по военной подготовке. На каждом классном часу он проводил беседы, показывал нам различные исторические видео, читал статьи. Но, на мой взгляд, этого было недостаточно. Патриотического воспитания в Лицее не было вовсе, все держалось только на одном моем классном преподавателе».

«В августе 2020 года мы поддержали наше государство и боролась с бчбесами. Бчбесы — это те, кто хотел устроить в нашей стране государственный переворот и разрушить нам страну, кто ненавидит Россию, их флаг — бело-красно-белый, как у тех, кто сотрудничал с фашистами. Мы дома сами искали информацию по поводу патриотических акций, участвовали в патриотических автопробегах и поддерживали наш ОМОН. Мои одноклассники подшучивали надо мной, называя меня «ябатька», но я не обращаю на них внимания и продолжаю поддерживать государство. Я хочу, чтобы в стране был порядок.

Иван Стефанович, младший сын, старшеклассник Когда началась спец. операция на Украине, одноклассники бурно обсуждали все это, негативно высказывались в адрес России и президента Российской Федерации. Но когда наш учитель по допризывной подготовке на своем уроке задал вопрос: «Что вам известно о проведении спец. операции на Украине?» — весь класс промолчал. Я решил ответить на этот вопрос и рассказал все, что мне было известно: как Россия спасает жителей ДНР и ЛНР от геноцида, проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

Как видно из приведенных отрывков из писем всех членов семьи Стефанович, многие в Белоруссии пока не заражены национализмом и рассматривают РБ и РФ как единое Отечество. Именно на таких граждан, преодолевая груз сделанных ошибок, государственным органам обеих стран нужно делать ставку в построении Союзного государства, чтобы не допустить дальнейшего расползания этнического национализма.