«Лжец» — в Южной Корее обсудили слухи о встрече Байдена с экс-президентом
Жители Южной Кореи обсудили слухи о встрече главы США Джо Байдена с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином.
По данным официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне, ожидаемая встреча бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена в эти выходные вряд ли состоится.
Напомним, что американский лидер должен прибыть в Южную Корею 20 мая с трехдневным визитом и провести личную встречу с действующим президентом страны Юн Сок Ёлем на следующий день. Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин может встретиться с Байденом во время его визита в Сеул.
«В настоящее время у нас нет запланированной встречи с (бывшим) президентом Муном», — сообщил 18 мая советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в ходе брифинга.
Между тем близкие к экс-президенту люди сообщили, что им «нечего сказать о решении США».
«Встреча изначально была представлена по предложению Белого дома. Если Белый дом окончательно решил не включать встречу в график, нам нечего сказать помимо того, что было сказано», — сказал чиновник.
Мун Чжэ Ин покинул пост президента Южной Кореи 9 мая. В настоящее время он живет в своём доме на юго-востоке страны, в городе Янсан.
«А чем Мун Чжэ Ин может помочь Штатам?» — недоумевает gksw***.
«Вы продолжаете крутить шашни даже после выхода на пенсию?» — интересуется blac***.
«Зачем Байдену встречаться с Муном?» — вопрошает dc73***.
«У кого-то явно обострилась деменция», — пишет pdhl***.
«Уверен, это проделки демократов перед выборами», — уверяет gold***.
«Это явно какое-то недоразумение», — считает dskh***.
«Мун сам говорил, что после пенсии хочет жить обычной жизнью. Не трогайте его!» — требует llji***.
«Мун — лжец», — утверждает mys7***.
«Лучше бы держали рты на замке», — предлагает hk61***.
«Эти заявления похожи на то, как пожилые люди с деменцией не прошли собеседование в дом престарелых», — смеется acol***.
«Интересно, Байден действительно хотел с ним встретиться или всё это было ложью?» — интересуется tmdt***.
«Мне так стыдно за экс-президента», — пишет wkda***.
«Зачем с ним встречаться, если у его нет никакого влияния? Пусть дальше играет в деревне с собаками…» — пишет sdbe***.
«Мне кажется, что переводчик что-то напутал», — предполагает cyjl***.
«И что Байден скажет Муну при встрече?» — интересуется mons***.
«Всему своё время…» — считает ivsk***.