Одним из самых быстрых культурных сдвигов в истории человечества является переход к «глобальной стандартной диете», сообщает 19 мая газета Guardian.

Правительство Нижегородской области Сельское хозяйство

На местном уровне наша еда стала более разнообразной, но в глобальном масштабе она стала более стандартизированной. Всего четыре культуры — пшеница, рис, кукуруза и соя — составляют почти 60% калорий, производимых сельским хозяйством. Сейчас их производство сосредоточено в нескольких странах, включая Россию и Украину. Продукты «глобальной стандартной диеты» выращиваются на «глобальной стандартной ферме», поставляются одними и теми же корпорациями с одними и теми же семенами, удобрениями и техникой и уязвимы для одних и тех же экологических потрясений.

Пищевая промышленность становится тесно связанной с финансовым сектором, что делает ее подверженной каскадным сбоям. Во всем мире сняты торговые барьеры, дороги и порты модернизированы, что упростило глобальную сеть. Это позволило компаниям снизить затраты, переключившись со складирования запасов на постоянные поставки. В основном эта стратегия работает. Но если поставки прерываются или наблюдается резкий скачок спроса, полки могут внезапно опустеть.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По некоторым оценкам, всего четыре корпорации контролируют 90% мировой торговли зерном. Одни и те же фирмы покупают семена, удобрения, перерабатывают, упаковывают, занимаются дистрибуцией и торговлей. В последние годы функции, которые могли препятствовать системному коллапсу, были ликвидированы, из-за чего кризис в одной ее части влечет за собой цепочку дальнейших «глобально заразных» потрясений.

Нам срочно необходимо диверсифицировать глобальное производство продовольствия как географически, так и с точки зрения сельскохозяйственных культур и методов ведения сельского хозяйства. Нам нужно вырваться из тисков крупных корпораций и финансовых спекулянтов. Нам нужно создавать резервные системы. Нам необходимо предусмотреть запасные мощности для поддержания системы, которой угрожает ее собственная эффективность.