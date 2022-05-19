Украине не нужен заменитель статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 мая написал в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

«Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев», — отметил он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Да что ж они всем недовольны?» — недоумевает Evgeniya.

«А то что?» — задался вопросом Hislowlow.

«Второсортные? Так вы же даже не второсортные, вы — бракованные!» — с сарказмом отметил Alех.

«Срочно покажите им ещё косточку по имени ЕС», — иронизирует один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А нам не нужны заменители украинцев, каких ваш режим искусственно создал! Верни настоящих украинцев — малороссов!..» — пишет Евгений Ц.

«И здесь задели чувства «верующих» украинцев… Может, пора задать себе вопрос, во что и кому вы верите?» — поинтересовалась Rimma P.

«Прозрел про свой второсортный статус», — прокомментировал новость Юрий.

«Да когда же они поймут, что их никогда никуда не примут…» — не выдержала Natali L.

«Сами себя унизили», — отреагировала «Сила Правды».

«Кандидаты в кандидаты в ЕС». Если подтвердят в конце июня. Вот вам и Европа, ради которой вы скакали на Майдане и убивали людей Донбасса…» — написал Amin.

«Только Россия «облизывала» Украину, возвела её в ранг сверх… теперь пожинаем плоды — и они, и мы…» — отметил Evi B.

«Вас кинули, хлопцы…» — написал Андрей.

«Это же какими терпилами надо быть, чтобы не понять, что в ЕС и НАТО их не возьмут. Столтенберг уже неизвестно сколько лет повторяет: «Украины в НАТО не будет». Многие политики ЕС говорили, что Украине не место в ЕС. А они всё равно, клоуны, лезут и народ дурачат, а он и рад обманываться», — добавил R44 110.

«Вы всегда будете второсортными для них. Это чуждая нам цивилизация. И русские всегда будут ненавидимы. Но если русские просто ненавидимы, как сильный враг, с которым Запад ничего сделать не может, то украинцы воспринимаются просто как грязь из-под ногтей», — отметил Ramon P.

«Неужели они поняли, как к ним на самом деле относятся?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Ему бы сказку почитать про «Золотую рыбку», или её там заблокировали на Украине?» — с сарказмом отметил Oliv M.

«До него не доходит, что никто ничего не демонстрирует? Его «со входа» считают вторым сортом», — подытожил Юрий Г.

Читайте также: «И объединится с Россией?» — Киев не будет терпеть обман Украины Евросоюзом