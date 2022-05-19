Власти США не планируют поставлять киевскому режиму реактивные системы залпового огня (РСЗО), так как Вашингтон опасается затягивания конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Обезьяна

В Вашингтоне опасаются, что данное оружие может быть использовано для нанесения ударов по российской территории, что спровоцирует «расширение и затягивание конфликта с Украиной».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что США, вероятно, боятся не сколько применения РСЗО Украиной по территории РФ, сколько того, что вооружение попадет в руки защитников Донбасса или Вооруженных сил России. Иные также отметили, что не верят в то, что причиной отказа вооружать Киев американскими РСЗО является именно боязнь того, что конфликт может затянуться, так как именно это в интересах США.

«Говорите правду, — боятся, что прилетит в Вашингтон», — с сарказмом отреагировала Ola P.

«США бы этого очень хотели», — написал один из участников обсуждения.

«Не доверяют уже. Или давно уже… У американцев полно своих проблем, в которых сами понимаете, кто «виноват»…» — задумался Алекс Х.

«А что такое? Уже не хотим до последнего украинца? Или к выборам готовятся, — для американцев это говорят? А на деле продолжат также. Они же там все исключительные миротворцы», — с сарказмом отметил «Бармалей».

«Правильно боятся! Я смотрю, украинские военные неадекватные… Возьмут и запульнут этим по мирняку в глубину России. Вот американцы им и не дают», — отреагировала Анастасия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Это и неудивительно. HIMARS могли бы на 500 км бить. Поставка такого оружия — это прямая угроза территории РФ. А если бы такое оружие ещё и в наши руки попало, то американцы бы у*рались», — прокомментировал новость Денис.

«Да, если это произойдет, тогда может наступить конец Америке», — добавил Евгений.

«Американцы оказались не настолько отбиты, чтобы вручить гранату обезьяне», — отреагировал Michael.

«Эти и боятся, что затянется конфликт? Смешно. Это и есть цель», — написала Валентина.

«Та не, просто жаба задавит, если эта система у ЛДНР окажется», — считает Svetlana.

«Не стоит верить американцам», — призвал Александр.

«Вот и началась промеж них череда споров и недопонимания…» — отметила Sonrisa Eventy.

«Так-то они понимают, что все эти штуки умные утекут сразу в Россию, и с ними будут работать по противодействию конкретным электронным системам», — пишет Сергей И.

«О, мозги начали включать. Ничего себе», — с сарказмом подытожил Rinat.