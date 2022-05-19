«Побоялись вручить обезьяне гранату». США отказались поставлять Киеву РСЗО
Власти США не планируют поставлять киевскому режиму реактивные системы залпового огня (РСЗО), так как Вашингтон опасается затягивания конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
В Вашингтоне опасаются, что данное оружие может быть использовано для нанесения ударов по российской территории, что спровоцирует «расширение и затягивание конфликта с Украиной».
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что США, вероятно, боятся не сколько применения РСЗО Украиной по территории РФ, сколько того, что вооружение попадет в руки защитников Донбасса или Вооруженных сил России. Иные также отметили, что не верят в то, что причиной отказа вооружать Киев американскими РСЗО является именно боязнь того, что конфликт может затянуться, так как именно это в интересах США.
«Говорите правду, — боятся, что прилетит в Вашингтон», — с сарказмом отреагировала Ola P.
«США бы этого очень хотели», — написал один из участников обсуждения.
«Не доверяют уже. Или давно уже… У американцев полно своих проблем, в которых сами понимаете, кто «виноват»…» — задумался Алекс Х.
«А что такое? Уже не хотим до последнего украинца? Или к выборам готовятся, — для американцев это говорят? А на деле продолжат также. Они же там все исключительные миротворцы», — с сарказмом отметил «Бармалей».
«Правильно боятся! Я смотрю, украинские военные неадекватные… Возьмут и запульнут этим по мирняку в глубину России. Вот американцы им и не дают», — отреагировала Анастасия.
«Это и неудивительно. HIMARS могли бы на 500 км бить. Поставка такого оружия — это прямая угроза территории РФ. А если бы такое оружие ещё и в наши руки попало, то американцы бы у*рались», — прокомментировал новость Денис.
«Да, если это произойдет, тогда может наступить конец Америке», — добавил Евгений.
«Американцы оказались не настолько отбиты, чтобы вручить гранату обезьяне», — отреагировал Michael.
«Эти и боятся, что затянется конфликт? Смешно. Это и есть цель», — написала Валентина.
«Та не, просто жаба задавит, если эта система у ЛДНР окажется», — считает Svetlana.
«Не стоит верить американцам», — призвал Александр.
«Вот и началась промеж них череда споров и недопонимания…» — отметила Sonrisa Eventy.
«Так-то они понимают, что все эти штуки умные утекут сразу в Россию, и с ними будут работать по противодействию конкретным электронным системам», — пишет Сергей И.
«О, мозги начали включать. Ничего себе», — с сарказмом подытожил Rinat.