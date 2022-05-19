В Соединенных Штатах Америки на данный момент нет законной возможности экспроприировать активы Банка России. Об этом сообщила 18 мая журналистам министр финансов США Джанет Йеллен.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«В Соединённых Штатах это не является юридически допустимым. У других стран также есть юридические проблемы с этим», — сказала она, добавив, что в странах Запада обсуждают вопрос перспективы направления средств на восстановление Украины, а также и то, должны ли активы Банка России «сыграть какую-либо роль и какую именно».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указали на то, что США могут в случае необходимости и изменить законодательство. Иные считают, что американское руководство боится, что в случае конфискации российских активов другие страны начнут отказываться от доллара и могут вывести свои активы. Были и те, кто считает, что Штаты не хотят отдавать незаконно «замороженные» активы Банка России на восстановление Украины.

«Это наша корова! И мы её доим!» — написал Evgendolf.

«Когда законы останавливали гангстеров? Это вопрос времени. Просто после этого шага доверие к доллару будет лететь в пропасть», — отметил Павел.

Федеральная резервная система США

«Да пусть всему миру показывают, как они ради денег чужих меняют законодательство. Тогда через эту призму вся история Америки так заиграет красками, что не только Россия, но и ЕС прозреют и поймут, как долго их жучили», — добавила Ника.

«Кто до сих пор не прозрел после всех злодеяний Штатов против беззащитных государств, тот и сейчас ничего не поймет», — ответила Нике Мариам К.

«Да нет никаких законов, просто они испугались, что от доллара откажутся», — отреагировал Pavel.

«Никогда и никому просто так Запад свои деньги не отдавал, а чужие — подавно!» — прокомментировал новость Максим.

«Закон не позволяет? Да всё про то, — в США и сами не прочь между собой распилить эти активы. С трудом слюни сдерживают…» — написала Оксана.

«Боятся цепной реакции. Другие государства начнут страховаться и забирать свои активы», — ответил Оксане Sasha.

«Да, да, американские законы позволяют конфисковать российское имущество только в пользу Америки», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Забыли просто дописать: «самим надо!» — иронизирует Elena K.

«Сливают Украину? Не оправдали надежд и вложений?» — задумалась Оксана Т.

«Ой, да ладно… Украине пожалели, себе захапать хотят. Тянут время», — считает Татьяна.

Federalreserve Джанет Йеллен

«Подстилают соломку, ведь сами не верят в клоуна-наркомана (Зеленского — О. П.), да ещё придётся каким-то образом жить с Россией на планете Земля. Ну, а самое главное то, что активов Запада в России в разы больше и они точно также могут перейти под управление России», — комментирует новость Ден К.

«И хочется, и колется», — отреагировал Xam_i_leon.

«То, что счета заморозили без законных оснований, их не смущает?» — поинтересовалась Алла Д.

«Как только конфискуют, все, кто не дураки, начнут выводить активы с Запада. США это понимают», — пояснил Сергей.

«Просто не хотят делиться», — считает MyloZ.

«Америка пошла на попятную. Сначала арестовали на всякий. А теперь думает: а зачем? Но мы (речь о США — о. п.) не можем признать, что это незаконно. Отдать — это незаконно…» — отметила Ксения.

«Тормозят понемногу. Возможно, доходит, что переборщили. Голод — не тётка», — отреагировал Drug Vash.

«Боятся прецедента?» — задалась вопросом Natalya.

«Единственное, что останавливает американцев в этом вопросе — это то, что наши деньги, скорее всего, уже учтены ими как доходы бюджета США. В истории с бывшим премьером Украины [Павлом] Лазаренко был такой же финт ушами. Укравший американский кредит Лазаренко был американцами и изловлен, деньги у него были ими изъяты, но украденный кредит украинцы продолжили оплачивать», — подытожил Владимир.