Эффективность санкций Запада против России, учитывая их издержки для стран, которые их вводят, и отсутствие надежных данных, вызывает горячие споры. Экономический анализ, проведенный экономистами ведущих германских университетов и опубликованный 19 мая на портале Vox, дает представление о том, как санкции повлияли на российскую онлайн-торговлю после событий февраля 2022 года.

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К 2022 году Россия успела сильно интегрироваться в мировую экономику. В 2018 году выручка российских цифровых платформ превысила 17 млрд долларов, что составляет около 1% ВВП России. Хотя новый пакет санкций, введенных против России в 2022 году, значительно шире санкций 2014 года, считается, что Россия также лучше подготовлена и устойчива.

В исследовании взяты данные 1041 (46%) интернет-магазина европейских фирм, 509 (22%) американских, 617 (27%) других стран и 121 (5%) российского. Из их трансграничных транзакций 91% приходится на продажу потребительских товаров, 6% — на ИТ и другие услуги, 2% — на путешествия и 0,6% — на игровой сектор.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Курьер

Ситуация резко изменилась после февраля 2022 года, особенно после введения международных санкций против России. Совокупный дневной объем торгов, по данным исследования, упал с 2,2 млн долларов в день до 1,1 млн долларов при резком снижении покупок у компаний из ЕС (на 67%). Продажи из других частей мира сократились примерно вдвое, в то время как средний объем продаж российских магазинов показал меньшее снижение — около 13%.

Наибольшее падение произошло в электронной торговле потребительскими товарами. Электронная коммерция в сфере путешествий показала меньшее падение и быстро восстановилась для продавцов, расположенных и торгующих в России. IT и другие услуги упали, в то время как игровой сектор оставался стабильным и даже продемонстрировал небольшое увеличение продаж из ЕС.