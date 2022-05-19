Почти у половины подписчиков президента США Джозефа Байдена в Twitter оказались фальшивые аккаунты. Об этом 17 мая сообщило издание Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что и выборы президента США, на которых победу одержал Джо Байден, были сфальсифицированы. В целом многие усмотрели в новости повод для иронии и сарказма.

«Как и те, кто голосовал на выборах за него. Стабильность», — написал Yuri.

«Да он, может, и сам фейк», — отреагировал А. В.

«Фейк — принцип западного образа жизни», — добавил Борис Н.

»…А избиратели?» — поинтересовался Вячеслав З., вероятно, таким образом указывая на фальсификацию последних выборов президента США.

«Правильно, это и есть те призраки, с которыми он каждый раз здоровается за руку», — пошутил Игорь С.

«Так вот он с кем здоровался», — смеется Артем.

«По-моему, сам Байден уже смахивает на фейк. Фейковый Байден с фейковыми партнёрами пожимают друг другу руки», — с сарказмом пишет Зая.

«Я очень удивлена!!! Половина? Только? Есть и люди, которым интересно, что он публикует?..» — задалась вопросом Татьяна М.

«Это ерунда, его администрация проделывает делишки и посерьезней», — заметила Елена.

«Это воображаемые друзья, с кем он здоровается», — иронизирует Sashkent.

Цитата из видео «Байден поздоровался с невидимкой» Байден и невидимка

«Так и победа его на выборах тоже фейковая», — отметил Д. Т.

«Подделанные выборы, липовые подписчики. Деда раскрывают, выставят его за все крайним», — с сарказмом отреагировал Andrei I.

«Это, что, секрет? Зайдите к Зеленскому, там такая же ситуация, все его хвалят, аж тошно. И непонятно за что», — добавила Ксения.

«Не понимаете, это не фейковые аккаунты, а аккаунты его воображаемых друзей», — смеется Стас.

«Такое впечатление, что у них все на западе фейковое. РФ всего 1,7% от мировой экономики, а трясёт их от незначительных санкций уже три месяца, да так, что грядёт самый великий кризис», — пишет Andrei I.

«В любом пропагандистском сайте ботов зачастую больше, чем травинок на квадратном метре земли!» — прокомментировал новость 62 840.

«У фейкового президента фейковые подписчики», — комментирует новость Андрей.

«Боты одни? Так он и сам бот, если не пропишут, то и сказать ничего не сможет. А если и сможет, то опозорится», — добавил XAN.

«Накрученные голоса на выборах и накрученные подписчики — все сходится», — отметил Вадим Х.

«Какой президент, такие и подписчики», — отреагировал Pavels.

«Дед не отстаёт от жизни», — иронизирует Maria P.

«Может, и в этот раз Путина обвинят и русских хакеров?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Отпустите дедушку на пенсию», — с юмором призвал Valery.

«Там вся политика на фейках», — подытожил Andrei.