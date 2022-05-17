Узы, связывающие воедино глобальную экономику и доставляющие товары по всему миру, разрушаются пугающими темпами, пишет 19 мая Bloomberg.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Военные действия между Россией и Украиной и локдауны в Китае в связи с пандемией нарушают цепочки поставок, тормозят экономический рост и толкают инфляцию к сорокалетнему максимуму. Это главные причины, по которым Bloomberg Economics снижает свой прогноз мирового ВВП на 2022 год на 1,6 трлн долларов.

Но что, если это только первый удар? «Война и чума» не будут длиться вечно. Однако главная проблема — то, что мир все больше разделяется по линиям геополитических разломов, — похоже, будет только усугубляться.

Bloomberg Economics смоделировали, как может выглядеть ускоренный разворот глобализации в долгосрочной перспективе. Прогноз говорит о значительно более бедной и менее продуктивной планете с более высокой и волатильной инфляцией.

Pxhere.com За чертой бедности

Чтобы наглядно показать риски великого раскола, Bloomberg Economics ввели 25-процентный тариф на торговлю между Западом, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой. Эта величина соответствует самым высоким тарифам, которые США и Китай установили друг против друга, и может применяться и для других видов международных трений, таких как санкции и запреты на экспорт.

Итог таков: глобальная торговля упадет примерно на 20% (считая долю в ВВП), вернувшись на уровень конца 1990-х годов, до вступления Китая в ВТО. Это громадное и тяжелое изменение.

Даже в разгар торговых войн между США и Китаем резкий разрыв между соперничающими геополитическими лагерями казался маловероятным. Но 2022 году, когда все еще действуют тарифы торговых войн, ковидный кризис усиливает локализацию логистических цепочек, а Россия заблокирована на рынках США и Европы, этот исход уже не кажется таким уж надуманным.