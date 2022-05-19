Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впал в ярость во время разговора с главой министерства обороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщает 18 мая газета Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По утверждению издания, глава украинской дипломатии «набросился» на министра обороны Германии 13 мая во время разговора о поставках вооружений Киеву.

В частности, украинский дипломат требовал скорейшей поставки зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и организовать скорейшую доставку боеприпасов для них.

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Терпите, европейцы, терпите», — с сарказмом написал Алексей Б.

«Немцы и это проглотят? А вообще, знают, что все равно все откалибровано будет», — добавила Татьяна М.

«Требовал? Это на основании какого документа министр беднейшей страны в Европе может что-либо требовать у первой экономики Европы?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Кто такие вообще немцы?! Сам Кулеба вам приказывает!!!» — с сарказмом пишет Евгений Б.

«Поверил в себя», — смеется Вася П.

«Не удивляйтесь наглости Кулебы. Он требует свое. Украина предоставила свою территорию и пушечное мясо для войны НАТО с Россией, за это НАТО обязано содержать украинскую армию и власть. Просто коммерческая сделка», — отметила Татьяна А.

«Не знал, что ФРГ под протекторатом у незалежной», — иронизирует Брайан Т.

«Ух и немцы терпилы», — смеется Алексей Р.

«Вот наглые попрошайки! Представляю, если бы на улице нищие кидались на людей, требуя денежку», — отреагировала Puma.

«А и правда, что эта там какая-то Германия себе позволяет? «Восхищает» не Кулеба, а Германия. Какая-то плесень их мордой об стол все время, а они только оправдываются», — написала Татьяна.

Kuebi Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт

«Они и это проглотят», — прокомментировала Виктория.

«Одни холопы госдепа уже кошмарят других. Это цирк», — смеется Vladimir V.

«Белый хозяин Кулеба указывает евро-туземцам, где их правильное место… жабогадюкинг», — с сарказмом добавила Инна К.

«Если даже этот нагибает немчуру, дела в ЕС совсем плохи», — считает Sergey P.

«За утилизацию Украины нынешними украинскими фашистами немецкие фашисты готовы терпеть любые унижения», — отреагировала Veta G.

«Видимо, уже есть куда продать. Покупатель гневается», — с сарказмом написал «Ще не вмерла Україна».

«Поверил в свою безнаказанность или что? Или ради того, чтобы России подгадить будут терпеть все выходки Кулебы?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Ну я так понимаю, что Украину поделили уже. Они не просто терпят, они ждут, когда отыграются…» — смеется Светлана.

«Класс! Интересно, какой порог терпимости у немцев? Наши братья меньшие раздают пощечины немцам, а те терпят и оправдываются…» — задумалась Ирина М.

«О, каков жабогадюкинг!» — смеется Elina G.

«Я только рад этому. Немцы должны испить до дна чашу украинской благодарности», — иронизирует Celle.

«Европейцы не обидчивы, обидчивы только американцы и англичане. На остальных орать можно», — добавил VG.

«Гавкает на белую госпожу. Совсем холоп одурел», — иронизирует Наталья В.

«Пока белый господин прикрывает можно еще не такое позволить», — с сарказмом отреагировал Roman P.

«Породили монстров, пусть терпят», — добавил 82 782.

«Один раз проглотили обиду, второй раз уже легче пойдёт», — смеется Татьяна.

«Это только начало, скоро немчуре ещё и укажут, на каком языке надо с патриотами общаться», — пишет Slava.

«Получи, фашист, гранату», — с сарказмом подытожила Galina.