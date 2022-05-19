Семья Байден раскинула сети от Украины до Китая. А так ли прост COVID?
Сын президента США Джо Байдена — Хантер Байден в деле о биолабораториях на Украине, которые были нацелены на разработку биологического оружия, фигурирует в связке с тремя компаниями: фондом Rosemont Seneca, который финансировал эту программу для Пентагона, компанией-исполнителем Metabiota и представителем биг фармы Parexel, которое получало результаты опытов и имеет актив в России. Сам Джо Байден в схеме биолабораторий указан в числе идеологов. ИА REGNUM попыталось проанализировать эти цепочки связей Хантера Байдена.
Напомним, Министерство обороны России ранее назвало девять представителей биг фармы — фигурантов дела о биолабораториях на Украине: Pfizer, Moderna, Merck, аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine, AbbVie и Parexel. У пяти из них ИА REGNUM обнаружило российские юрлица, которые выступали исполнителями госконтрактов, получали разрешения на клинические исследования в России. В списке таковых оказалась и компания Parexel, которая проводит клинические исследования от имени фармкомпаний. В России у неё есть ООО «Парексель Интернешнл (РУС)», заработавшее только за 2021 год 1,4 млрд рублей. ООО также участвовало в создании Ассоциации клинических исследований в Москве.
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Справка: в 2019 году газета The Wall Street Journal обнародовала сведения о неком телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Основной темой беседы издание называло попытку Трампа инициировать расследования в отношении сына тогда еще вице-президента США Джо Байдена — Хантера. В основе этой просьбы лежало то, что Хантер Байден с 2014 по 2019 год был членом совета директоров скандально известной частной газовой компании Украины — Burisma Holdings, имевшей лицензии на разработку месторождения в Львовской области Украины. К слову, в деле Burisma есть след и нынешнего госсекретаря США Энтони Блинкена. В конце сентября 2020 года в США был обнародован многостраничный отчет под названием «Хантер Байден, Бурисма и коррупция: влияние на политику правительства США и связанные с этим проблемы».
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Parexel и связи с Байденом
Выпускник юридического факультета Йельского университета Хантер Байден некоторое время работал в MBNA America Bank, а уже в 29 лет поступил на государственную службу, заняв пост директора по электронной коммерции в министерстве торговли США. В 2000-х с госслужбы он ушел и совместно с адвокатом Уильямом Олдакром (William Oldaker), который, по слухам, продвигал его в госведомство, создал лоббистскую компанию, которая называлась Oldaker, Biden & Belair LLP.
По открытым данным, Олдакр также работал на выборную кампанию Байдена-старшего.
Фирма Байдена-младшего помогала разным компаниям через систему лоббирования вносить мелкие поправки к законопроектам. Данная деятельность является раскрываемой, потому некоторые клиенты этой фирмы есть в открытых источниках. Есть среди клиентов и Parexel, для которой фирма лоббировала какие-то корректировки в сфере вопросов, касающихся услуг по клинической оценке, правил и процедур проведения клинических исследований, регуляторной безопасности лекарств.
Справка: в открытых источниках указано, что Parexel консультирует 50 ведущих биофармацевтических и 30 ведущих биотехнологических компаний. СМИ сообщали, что в 2017 году фирму купила инвесткомпания Pamplona Capital Management, а в 2021 году сообщалось о приобретении Parexel EQT Private Equity и Goldman Sachs Asset Management. В новый совет директоров Parexel вошли, в частности, Шери МакКой, работавшая в компаниях Johnson & Johnson, Avon, которая также входит в состав совета директоров таких компаний, как AstraZeneca (производитель одной из вакцин от ковида), Galderma (швейцарская фармацевтическая компания) и Stryker (вероятно, речь о производителе медицинского оборудования). Также в совет директоров вошёл Джейми Макдональд, который ранее был генеральным директором INC Research (Syneos Health, специализируется на клинических исследованиях). Среди членов совета директоров также оказался Билл Чейз, который ранее занимал должность финансового директора AbbVie — ещё одной фирмы-фигуранта дела о биолабораториях на Украине. Помимо этого, там же фигурировал и бывший высокопоставленный сотрудник McKinsey & Company Кристин Джонсен. Примечательно: компания «Маккинси» (McKinsey) фигурировала в скандале, связанном с нынешней главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в бытность её министром обороны Германии.
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Фонд Rosemont Seneca
После того как Джо Байден выдвинулся как кандидат в вице-президенты, его сын прекратил участие в компании-лоббисте, она стала называться OLDAKER, BELAIR & WITTIE LLP. А Хантер Байден обзавёлся новыми компаниями, в том числе Seneca Global Advisors (среди клиентов одно время числилась фармкомпания Achaogen Inc.), Rosemont Seneca Partners. В последней отметился сын одного из американских сенаторов. Ещё одним сооснователем называли Девона Арчера, который осуждён за крупное мошенничество.
Арчер также фигурировал в скандале с украинской нефтекомпанией Burisma (входил в состав руководящего органа компании), а фирма, аффилированная с Робертом Хантером Байденом (он же Хантер Байден), судя по открытым данным, регулярно получала денежные переводы от «Бурисмы». Документы обнародовали в сентябре 2020 года представители Сената США.
Ранее открытые источники упоминали ещё одно юрлицо — Rosemont Seneca Thornton, которое представляло собой консорциум двух компаний — Rosemont Seneca Partners и Thornton Group. В том скандальном докладе сенаторов упоминался один любопытный факт: в 2014 году на счёт компании Rosemont Seneca Thornton поступил крупный перевод от Елены Батуриной (вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова). Позднее таких переводов набралось ещё с десяток.
Есть ещё и инвестфонд Rosemont Seneca Technology Partners, также связанный с Байденом.
По открытым данным, в 2013 году Rosemount Seneca совместно с Thornton Group и китайским банком (через две инвесткомпании — Bohai Capital and Harvest Global) создали компанию Bohai Harvest RST (BHR), которая работает в Китае. На 2019 год СМИ Китая сообщали, что Хантер Байден всё ещё входит в совет директоров.
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На сайте BHR уточняется, что компания является трансграничной инвестиционной платформой Бохайского промышленного инвестиционного фонда (Bohai Industrial Investment Fund) и пользуется поддержкой китайских заинтересованных сторон, включая Банк Китая и China Development Bank Capital. Среди прочего BHR сотрудничает с китайскими компаниями в области высокотехнологичного производства, здравоохранения. Среди венчурных партнёров фирмы числятся Энтони Джоллифф (Anthony Jolliffe) — бывший лорд-мэр Лондона, основатель компании Cork Gully, которая влилась в Grant Thornton. Уточняется, что он является старшим советником правительств многих провинций Китая. В числе членов команды фирмы — James J. Bulger (председатель и соучредитель Thornton Group LLC, ведущей консультационной фирмы с офисами в Пекине и США).
В биографической справке Байдена, размещенной на сайте Rosemont Seneca Partners, уточнялось также, что он является председателем правления Всемирной продовольственной программы США и директором некоммерческих советов Центра национальной политики, проекта национальной безопасности имени Трумэна и Коалиции глобального лидерства США.
Metabiota и Байден
Еще в конце марта 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, говоря об обнаруженных на Украине биолабораториях, отметил, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veatch» и «Metabiota». Последняя, помимо того, что является подрядчиком Пентагона, известна как компания, которая предсказывает возникновение эпидемий.
Примечательно: в документах Минобороны России среди тех, кто контролировал деятельность «Metabiota» на Украине, числится некий Скотт Торнтон или Scott Thornton (уж не родственник ли вышеупомянутых бизнес-партнёров Хантера Байдена?).
Связи Rosemont Seneca Partners и Metabiota подтверждает и кеш с сайта первой компании, где последняя называется в качестве объекта инвестиций. А один из бывших сотрудников RSTP — Нил Каллахан входит в совет советников Metabiota.
На сайте Metabiota уточняется, что предлагаемые ею инструменты используются в самых разных случаях — от выявления ранних сигналов возникающих вспышек до создания нового поколения страховых полисов по инфекционным заболеваниям.
«Metabiota предоставляет своим клиентам знания и опыт в области эпидемических рисков с помощью программной платформы, информационных каналов и консультационных услуг, — уточняется на сайте (перевод автора). — Компания Metabiota сотрудничает с правительствами и промышленными предприятиями по всему миру, чтобы выявлять риски инфекционных заболеваний, минимизировать последствия вспышек и сдерживать экономические последствия эпидемий».
Данный продукт (глобальный индекс инфекционных заболеваний) был разработан Институтом FII в партнерстве с компаниями Accenture и Metabiota. Как уточняется в материалах проекта, «программа решения рисков компании Metabiota одной из первых отметила необычные инфекции в Ухане в декабре 2019 года».
Нелишним будет напомнить об одном факте.
В 2014 году неправительственная организация EcoHealth Alliance, ключевой фигурой которой является Питер Дашак, чьё имя связано с пандемией ковида, на своём сайте сообщила, что некий международный консорциум работает над прогнозированием и предотвращением глобальных угроз новых заболеваний. Сообщалось о втором этапе некоего проекта PREDICT (второй фазы программы USAID — агентства США по международному развитию — организации, признанной в РФ нежелательной) «Возникающие угрозы пандемий». Заявлялось, что он будет опираться на многолетние усилия USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) в области эпиднадзора и реагирования на заболевания, а само агентство «разрабатывает многочисленные инициативы, чтобы помочь подготовить мир к появляющимся инфекционным заболеваниям».
«На втором, новом этапе проект PREDICT продолжит фокусировать наблюдение на семействах вирусов, имеющих эпидемический и пандемический потенциал. К ним относятся коронавирусы — семейство вирусов, к которому принадлежат атипичная пневмония и MERS, вирусы гриппа и филовирусы, такие как Эбола», — уточнялось в сообщении EcoHealth.
Партнёром EcoHealth по проекту PREDICT выступала компания Metabiota. А сам EcoHealth Alliance также фигурирует в списке компаний, проходящих по делу биолабораторий на Украине, — в числе спонсоров.
Среди других партнеров программы назывались — проекты PREPAREDNESS & RESPONSE и ONE HEALTH WORKFORCE, центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Также назывались такие участники консорциума, технические партнёры, как институт единого здравоохранения при университете Калифорнии — Дэвис, Общество охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society), центр инфекции и иммунитета Колумбийского университета, некий проект при Бостонской детской больнице, международное общество по инфекционным заболеваниям и центр вирусной диагностики и обнаружения при университете Калифорнии.
Таким образом, мы видим прелюбопытную цепочку: фирма Хантера Байдена инвестирует в Metabiota, которое сотрудничает с EcoHealth Alliance, возглавляемой Питером Дашаком, которая, в свою очередь, сотрудничает с Уханьским институтом вирусологии. А именно Ухань называли точкой начала заражения COVID-19.
На сайте peterdaszak.com уточняется, что альянс EcoHealth Питера Дашака перераспределил гранты Уханьскому институту вирусологии для проведения экспериментов «Усиление угрозы» по изучению вирусов летучих мышей, вызывающих пандемию COVID-19.
Только ли с биолабораториями на Украине связан Хантер Байден или же деятельность оказалась глобальнее?