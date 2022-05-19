Сын президента США Джо Байдена — Хантер Байден в деле о биолабораториях на Украине, которые были нацелены на разработку биологического оружия, фигурирует в связке с тремя компаниями: фондом Rosemont Seneca, который финансировал эту программу для Пентагона, компанией-исполнителем Metabiota и представителем биг фармы Parexel, которое получало результаты опытов и имеет актив в России. Сам Джо Байден в схеме биолабораторий указан в числе идеологов. ИА REGNUM попыталось проанализировать эти цепочки связей Хантера Байдена.

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898.

Напомним, Министерство обороны России ранее назвало девять представителей биг фармы — фигурантов дела о биолабораториях на Украине: Pfizer, Moderna, Merck, аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine, AbbVie и Parexel. У пяти из них ИА REGNUM обнаружило российские юрлица, которые выступали исполнителями госконтрактов, получали разрешения на клинические исследования в России. В списке таковых оказалась и компания Parexel, которая проводит клинические исследования от имени фармкомпаний. В России у неё есть ООО «Парексель Интернешнл (РУС)», заработавшее только за 2021 год 1,4 млрд рублей. ООО также участвовало в создании Ассоциации клинических исследований в Москве.

Читайте также: Биг фарма: секретные биолаборатории на Украине и легальный бизнес в России

Читайте также: Украинская воронка на дороге президентской гонки в США

Читайте также: Поставка оружия на Украину — у госсекретаря США есть бизнес-интерес?

(сс) acaben Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден

Parexel и связи с Байденом

Выпускник юридического факультета Йельского университета Хантер Байден некоторое время работал в MBNA America Bank, а уже в 29 лет поступил на государственную службу, заняв пост директора по электронной коммерции в министерстве торговли США. В 2000-х с госслужбы он ушел и совместно с адвокатом Уильямом Олдакром (William Oldaker), который, по слухам, продвигал его в госведомство, создал лоббистскую компанию, которая называлась Oldaker, Biden & Belair LLP.

Фирма Байдена-младшего помогала разным компаниям через систему лоббирования вносить мелкие поправки к законопроектам. Данная деятельность является раскрываемой, потому некоторые клиенты этой фирмы есть в открытых источниках. Есть среди клиентов и Parexel, для которой фирма лоббировала какие-то корректировки в сфере вопросов, касающихся услуг по клинической оценке, правил и процедур проведения клинических исследований, регуляторной безопасности лекарств.

(сс) U.S. Department of State Шери Маккой

Читайте также: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — о связях с биг-фармой и не только

Фонд Rosemont Seneca

После того как Джо Байден выдвинулся как кандидат в вице-президенты, его сын прекратил участие в компании-лоббисте, она стала называться OLDAKER, BELAIR & WITTIE LLP. А Хантер Байден обзавёлся новыми компаниями, в том числе Seneca Global Advisors (среди клиентов одно время числилась фармкомпания Achaogen Inc.), Rosemont Seneca Partners. В последней отметился сын одного из американских сенаторов. Ещё одним сооснователем называли Девона Арчера, который осуждён за крупное мошенничество.

Ранее открытые источники упоминали ещё одно юрлицо — Rosemont Seneca Thornton, которое представляло собой консорциум двух компаний — Rosemont Seneca Partners и Thornton Group. В том скандальном докладе сенаторов упоминался один любопытный факт: в 2014 году на счёт компании Rosemont Seneca Thornton поступил крупный перевод от Елены Батуриной (вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова). Позднее таких переводов набралось ещё с десяток.

По открытым данным, в 2013 году Rosemount Seneca совместно с Thornton Group и китайским банком (через две инвесткомпании — Bohai Capital and Harvest Global) создали компанию Bohai Harvest RST (BHR), которая работает в Китае. На 2019 год СМИ Китая сообщали, что Хантер Байден всё ещё входит в совет директоров.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Хантер Байден

Читайте также: Зачем Дональду Трампу «китайский» скальп Джо Байдена?

На сайте BHR уточняется, что компания является трансграничной инвестиционной платформой Бохайского промышленного инвестиционного фонда (Bohai Industrial Investment Fund) и пользуется поддержкой китайских заинтересованных сторон, включая Банк Китая и China Development Bank Capital. Среди прочего BHR сотрудничает с китайскими компаниями в области высокотехнологичного производства, здравоохранения. Среди венчурных партнёров фирмы числятся Энтони Джоллифф (Anthony Jolliffe) — бывший лорд-мэр Лондона, основатель компании Cork Gully, которая влилась в Grant Thornton. Уточняется, что он является старшим советником правительств многих провинций Китая. В числе членов команды фирмы — James J. Bulger (председатель и соучредитель Thornton Group LLC, ведущей консультационной фирмы с офисами в Пекине и США).

Metabiota и Байден

Еще в конце марта 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, говоря об обнаруженных на Украине биолабораториях, отметил, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veatch» и «Metabiota». Последняя, помимо того, что является подрядчиком Пентагона, известна как компания, которая предсказывает возникновение эпидемий.

brif-kirillov1105-2

Связи Rosemont Seneca Partners и Metabiota подтверждает и кеш с сайта первой компании, где последняя называется в качестве объекта инвестиций. А один из бывших сотрудников RSTP — Нил Каллахан входит в совет советников Metabiota.

На сайте Metabiota уточняется, что предлагаемые ею инструменты используются в самых разных случаях — от выявления ранних сигналов возникающих вспышек до создания нового поколения страховых полисов по инфекционным заболеваниям.

«Metabiota предоставляет своим клиентам знания и опыт в области эпидемических рисков с помощью программной платформы, информационных каналов и консультационных услуг, — уточняется на сайте (перевод автора). — Компания Metabiota сотрудничает с правительствами и промышленными предприятиями по всему миру, чтобы выявлять риски инфекционных заболеваний, минимизировать последствия вспышек и сдерживать экономические последствия эпидемий».

Скриншот сайта metabiota.com Глобальный индекс инфекционных заболеваний

Данный продукт (глобальный индекс инфекционных заболеваний) был разработан Институтом FII в партнерстве с компаниями Accenture и Metabiota. Как уточняется в материалах проекта, «программа решения рисков компании Metabiota одной из первых отметила необычные инфекции в Ухане в декабре 2019 года».

Нелишним будет напомнить об одном факте.

В 2014 году неправительственная организация EcoHealth Alliance, ключевой фигурой которой является Питер Дашак, чьё имя связано с пандемией ковида, на своём сайте сообщила, что некий международный консорциум работает над прогнозированием и предотвращением глобальных угроз новых заболеваний. Сообщалось о втором этапе некоего проекта PREDICT (второй фазы программы USAID — агентства США по международному развитию — организации, признанной в РФ нежелательной) «Возникающие угрозы пандемий». Заявлялось, что он будет опираться на многолетние усилия USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) в области эпиднадзора и реагирования на заболевания, а само агентство «разрабатывает многочисленные инициативы, чтобы помочь подготовить мир к появляющимся инфекционным заболеваниям».

«На втором, новом этапе проект PREDICT продолжит фокусировать наблюдение на семействах вирусов, имеющих эпидемический и пандемический потенциал. К ним относятся коронавирусы — семейство вирусов, к которому принадлежат атипичная пневмония и MERS, вирусы гриппа и филовирусы, такие как Эбола», — уточнялось в сообщении EcoHealth.

Цитата из видео «Dr. Peter Daszak, President, Eco Health Alliance» пользователя Uppsala Health Summit Питер Дашак

Среди других партнеров программы назывались — проекты PREPAREDNESS & RESPONSE и ONE HEALTH WORKFORCE, центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Также назывались такие участники консорциума, технические партнёры, как институт единого здравоохранения при университете Калифорнии — Дэвис, Общество охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society), центр инфекции и иммунитета Колумбийского университета, некий проект при Бостонской детской больнице, международное общество по инфекционным заболеваниям и центр вирусной диагностики и обнаружения при университете Калифорнии.

Таким образом, мы видим прелюбопытную цепочку: фирма Хантера Байдена инвестирует в Metabiota, которое сотрудничает с EcoHealth Alliance, возглавляемой Питером Дашаком, которая, в свою очередь, сотрудничает с Уханьским институтом вирусологии. А именно Ухань называли точкой начала заражения COVID-19.

Только ли с биолабораториями на Украине связан Хантер Байден или же деятельность оказалась глобальнее?