Человечество оказалось на пороге масштабного голода. Это не отрывок из учебника истории Средних веков, а реальность, в которой оказалась Земля в XXI веке. Об угрозе глобальной нехватки продовольствия все чаще пишут популярные телеграм-каналы, давая мрачные прогнозы уже на ближайшее будущее.

Эмиль Фриан. Скромность

Ключевым моментом в этом вопросе стали антироссийские санкции. Но только на этом причины не заканчиваются. В пользу продовольственных рисков всепланетного масштаба говорят сразу несколько факторов, которые по неудачному стечению обстоятельства сошлись воедино весной 2022 года.

«Минус Россия. Минус Украина. Минус Индия (Дели запретил экспорт зерна из-за аномальной жары в стране)», — перечислил телеграм-канал «МАРДАН» страны из числа крупных экспортеров зерна, которые в 2022 году могут отказаться от поставок этого товара заграницу или существенно ограничить его экспорт.

Автор поста даёт инфографику, согласно которой Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна. Следом идёт Евросоюз, но и у этого сельскохозяйственного гиганта есть проблемы в виде нехватки удобрений, без которых урожайность резко упадёт.

«25% удобрений, которые используют европейские фермеры, — российские. И если калийные и фосфорные удобрения можно теоретически заместить, хотя и по значительно более высокой цене, то азотные удобрения — это российский газ. Вывод очень простой. Россия сейчас держит весь мир за глотку. Костлявой рукой голода», — написал «МАРДАН».

Тем временем цены на пшеницу бьют один ценовой рекорд за другим, приближая планету к тому моменту, когда кусок хлеба станет не по карману миллиардам людей с низким достатком.

«Цены на пшеницу уходят вверх. Многим странам грозит голод», — сделал мрачный прогноз телеграм-канал «Банкста».

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

Не случайно Запад, накачивая Украину оружием, взамен подчистую опустошает зернохранилища в этой стране, ставя под угрозу местное население, отмечает телеграм-канал «ZERGULIO».

«Рыночная стоимость 20 млн тонн пшеницы, которую США и ЕС так яростно пытаются вывезти с Украины, порядка 8 млрд евро, и это ещё осень и продовольственный кризис объективно не наступили. Понятно, что Украина ни гроша за это не получит, всё пойдет в зачет поставленных вооружений. Но за такие барыши Запад уморит голодом любое количество украинцев», — написал ТГ-канал.

То, чем грозит человечеству начатая Западом «экономическая война» против России, ярче всего показывают бунты в Шри-Ланке, где доведенное до отчаяния население грабит продуктовые магазины и устраивает настоящие погромы. Следующим в списке рискует стать Иран, где местные жители из-за резкого роста цен на продовольствие также начали массово сметать с полок продукты, которые подорожали в три раза.

«Вчера — Шри-Ланка, сегодня — Иран, завтра — практически везде. После вчерашнего решения правительства Индии о запрете на экспорт пшеницы речь идет о развале глобального рынка продовольствия, как и других рынков. Производители риса сделают то же самое. А это означает их переформатирование. И выстраивание новых ценовых пропорций. Если раньше один условный Мерседес стоил 10 000 тонн пшеницы или 100 000 кубов газа, то в новом мире он будет стоить на порядок меньше. В результате через полгода Западу будет не до войны с Россией на Украине. Главное держаться и не отступать, и глобальный внутренний мятеж развалит ЕС. В США на выборах в Конгрессе победят республиканцы, и США погрузятся в пучину внутренних разборок. Поэтому Украину надо спокойно дожимать. А европейских цыплят будем считать осенью», — написал телеграм-канал «Юрий Баранчик».

(сс) Philafrenzy Пустые полки в супермаркете в Великобритании

Однако угроза голодных бунтов нависла уже не только над странами третьего мира. Даже в сытой, если не сказать зажравшейся Европе, власти всерьез начинают обсуждать проблему с доступностью продуктов питания, от которой уже начало страдать население, пока, правда, самая бедная его часть.

«Миллиону британцев предрекли жизнь в нищете к 2023 году. К такому социальному потрясению Великобритания придет на фоне роста цен на энергоносители и серьезные проблемы с трудоустройством. «В крайнюю нищету» в скором времени скатятся свыше 250 тысяч британских семей, пишет Bloomberg, опираясь на данные британского института NIESR. Уже сейчас жителям государства приходится тратить меньше денег на куриное мясо, говядину, свинину и рыбу и требовать от правительства прекратить тратить деньги на вооружение Украины», — сообщил канал «Readovka».

Рост цен на зерно, усугубленный нехваткой удобрений и неурожаем, подстегнул глобальную инфляцию, вызвал страх перед голодом и спровоцировал общественные беспорядки в наиболее бедных странах, отмечает телеграм-канал «Кремлевский шептун».

«Индия, второй по величине производитель пшеницы в мире, заявила в субботу, что запрещает экспорт после самого жаркого марта за всю историю наблюдений, и теперь трейдерам требуется прямое одобрение правительства для заключения новых сделок, так как из-за резкого роста мировых цен некоторые фермеры продавали пшеницу перекупщикам, а не правительству», — сообщил автор поста.