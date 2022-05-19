Заявление главы министерства финансов США Дженнет Йеллен о том, что у Америки на данный момент нет законной возможности для экспроприации замороженных активов Банка России, породило дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили свои мысли по этому поводу 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Подытожим. Шестой пакет санкций — заблокировали. Золото и 300 миллиардов русских для передачи Украине — заблокировали. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — приостановили. Оружия, что обещали Украине, — не дали. Кулеба — орёт на немцев в истерике. «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пленили. В Донбассе образовался новый котёл с всушниками. На месте Зеленского я бы уже паковала чемоданы», — написала Светлана Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Многие пользователи пришли к выводу, что это заявление можно расценивать как попятную, на которую пошли США, осознавая последствия, к которым приведёт экспроприация российских замороженных резервов.

«Заднюю дают! А через месяц другой вообще, наверное, начнут заявлять, что помогали России бороться с фашизмом на Украине. А через годик-другой так и вовсе — будут петь, что это они победили фашизм на Украине», — предрекает Радион Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев очень надеялся получить себе российские активы, но США очень расстроили украинских казнокрадов.

«А укры меж тем надеялись, что им что-то перепадёт! Удачи! У вас и зерно вскоре заберут, и потом всю жизнь вся земля будет собственностью ЕС и США, если её, конечно же, Россия не освободит. А так, вы замучаетесь кредит отдавать! Живите с этим теперь!» — обращается Сергей Ш.

Часть людей полагает, что США взвесили все за и против этого решения, результатом их мозговой активности стало осознание того, что кража российских активов будет расценена всем остальным миром не иначе, как кража российских активов.

«Да они в Америке ведь не глупые — уже понимают, что у Украины мало шансов на выживание, а с Россией ещё придётся выстраивать отношения!» — отметила Елизавета Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что не стоит обольщаться, ведь в США достаточно сумасбродства, чтобы совершить политическое харакири в надежде нанести хоть сколько-нибудь существенный ущерб российской экономике.

«Понадобится, и узаконят. Когда это американцам мешали законы? Скорее всего, они просто боятся, что после такого грабежа желающих резко поубавится держать свои деньги в их банках», — подозревает Сергей Т.

«Всё равно найдут способ это сделать. К примеру, Европейский союз уже активно занимается этим. Они добьются этого, сто процентов. Нам в России надо быть готовыми, что своих резервов мы не увидим. Придётся это компенсировать за счёт активов американского бизнеса на нашей территории», — считает Елизавета К.

Нашлись и те, кто уверены, что даже после окончательной потери всех своих замороженных активов Россия тем не менее сумеет выкарабкаться и из этой неприятной ситуации.

«Российская Федерация была готова к этой краже. Это была безвыходная ситуация, но мы несильно от этого потеряли. Зато благодаря такой скромной жертве мы обретём очень многое. И территориями прирастём, и экономику выстроим независимую да и просто жить будем свободнее. Оно того точно стоило», — убеждена Нина К.

Напомним, 18 мая глава министерства финансов США Дженнет Йеллен заявила журналистам на полях министерской встречи G7 о том, что у Америки на данный момент нет законной возможности для экспроприации замороженных активов Банка России.