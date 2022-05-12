Правительство штата Оклахома призвало администрацию президента США Джо Байдена оставить в силе приказ под названием «Раздел 42», необходимый для обеспечения безопасности южной границы и сдерживания беспрепятственного потока мигрантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Речь идет о приказе экс-президента США Дональда Трампа «Раздел 42», предусматривающем высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса. В случае отмены данной меры министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день. Для сравнения, еще в середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Оклахома присоединилась к иску, ранее подписанному 21 штатом, направленному против администрации Байдена, которая, по их оценке, «полностью подвела американский народ в вопросе иммиграционной политики и контроля границ».

«У нас должна быть прочная граница, и поэтому мы требуем, чтобы администрация перестала играть в политику. Если у вас нет границ, то у вас нет и страны», — заявил губернатор Оклахомы Кевин Ститт.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Два простых изменения укрепят нашу границу. Первое — потребовать, чтобы ходатайства о предоставлении убежища подавались либо в родной стране, либо в первой безопасной стране, в которую они прибывают. Второе — все, кто не въезжает через законный пост въезда, будут отправлены обратно в свою страну. Без исключений», — пишет papajohnusa.

«Не задерживайте дыхание, потому что наличие открытых границ является ключевой целью в программе этой администрации», — отвечает RickCastillo.

«Открытые границы дают такие замечательные преимущества. Снижение заработной платы, уменьшение количества рабочих мест, дорогая арендная плата, рост преступности, увеличение количества смертей от фентанила, увеличение количества банд, переполненные школы, перенаселение, загрязнение окружающей среды, повышение налогов на социальные услуги, увеличение количества бездомных. Простые люди, разве вы не знаете, что демократы хотят этих благ для вас», — иронизирует iwantaschrubbery.

«Я никогда не видел эту страну более разделенной, а я жил в 1960-е годы. Разделение усилилось в геометрической прогрессии, когда Обама стал президентом, и стало еще хуже после того, как его возглавил Байден», — указывает BjørnÁki.

«Будучи сам жителем Оклахомы, я очень расстраиваюсь, видя заметное увеличение числа латиноамериканцев и беженцев как из Афганистана, так и из Украины. У нас так много проблем, которые нужно решать в первую очередь. Почему либеральные левые считают, что мы обязаны заботиться о чужих проблемах прежде, чем о своих собственных? Мы скоро станем сломленной нацией, беззащитной перед теми, кто желает нам зла. Печально для наших будущих поколений», — негодует navillus675.

«Кажется, что просить Байдена сделать что-то разумное или полезное для Америки — пустая трата времени. В 2024 году Америка должна избрать консервативного президента», — уверяет BjørnÁki.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Страна находится именно там, где хочет Байден. Первое, что вы должны понять о демократах, это то, что для них главное — власть. Во-вторых, они ни о ком не заботятся, только о своей власти. Им нужны высокие цены на бензин, инфляция, чрезвычайные ситуации вроде детского питания и открытая граница. Речь идет не об американском народе, а об их планах», — комментирует themoretruthfultruth.

«Когда Дональд Трамп был президентом, он попросил Конгресс одобрить выделение 5 миллиардов долларов на охрану границы. Демократы однозначно сказали «нет». При Байдене они направляют 40 миллиардов долларов на охрану границы Украины. Это безумие. Мы должны защитить границу США, а не Киева», — подчеркивает BjørnÁki.

«Иии… вчера Байден санкционировал отправку спецназа в Сомали для помощи в защите их границы…» — добавляет leonii.