Информация, согласно которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт по поводу затянувшегося вопроса о поставках вооружений, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

(сс) МИД Украины Дмитрий Кулеба

«На Украине давно уже политикум вышел из себя… и никак вернуться не может», — подметил Александр Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что политическая элита, представляющая киевский неонацистский режим, совершенно потеряла нюх и начинает рычать совсем не на тех, на кого её учили это делать.

«Украина в последнее время напоминает того самого таракана из сказки Корнея Чуковского, которому все поклонилися и повинилися. И как жаль, что всё ещё не настиг его тот воробей — клюнет таракана, и весь мир вздохнёт свободно», — написал Дмитрий И.

Некоторые комментаторы отмечают, что психоэмоциональное состояние представителей украинской власти оставляет желать лучшего, раз они позволяют себе такие бестактные выходки.

«Попрошайкин Кулебяка опять чем-то недоволен. Опять ему все должны, но никто ничего не даёт?» — спрашивает Константин П.

«Кулеба — настоящая истеричка. Видимо, этот дурачок ещё не успел «откусить» свой кусочек с продаж того оружия, что так яро кидает в бывшую Украину Запад», — подозревает Alexandra N.

Часть людей не понимает, почему европейские политики позволяют потерявшему нюх украинскому чиновнику общаться с ними в таком пренебрежительном тоне.

«А вот руководителям западных стран не унизительно слушать такие выговоры? Чем дальше в лес, тем больше дров!» — отмечает Марина П.

«Этот Кулебяка совсем с дуба рухнул. И почему немцы это терпят? Какой-то нищий попрошайка им такие концерты закатывает, а вместо того, чтобы уже давно под зад ему дать, эти всё слушают, да головкой кивают», — подметил Святослав С.

Ряд пользователей указывает на то, что Евросоюз сам виновен в том, что породил такую Украину, от которой у всего континента болит голова.

«Как в одной притче великого Руми. Верблюд попросил людей погреться в мельнице вместе с ними. Ему позволили. А когда поняли, что стало очень тесно, верблюда попросили покинуть мельницу, на что тот ответил: «Лично мне, уютно. А кому тесно — пусть уходит». Зеленский и Ко напоминают того верблюда. Поначалу умоляли Европу помочь, а сегодня уже приказывают, упрекая европейцев в медлительности», — написал Изатшо М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Нашлись и те, кто отмечают, что любые поставки вооружения для Киева всё равно оборачиваются его уничтожением.

«А зачем им вообще западное оружие? Сколько давали уже? Куда всё подевалось? Про таких говорят: «Не в коня корм» или «А вы друзья, как ни садитесь, всё ж в музыканты не годитесь». Пустоголовые в киевском режиме политики — ни на что не годятся», — считает Наталья Ф.

«Им сколько ни поставляй, они всё равно всё в боях теряют. Там американскую артиллерию Вооружённые силы РФ уже успели уничтожить. «Байрактаров» осталось с гулькин нос. Короче, нет смысла европейцам тратиться на поставки вооружения», — поделился своим мнением Алексей Х.

Напомним, 18 мая газета Die Welt опубликовала материал, согласно которому министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт по поводу вопроса о поставках вооружений. Отмечается, что украинский дипломат требовал от ФРГ как можно скорее поставить Украине недостающие боеприпасы или признать, что тема снята с повестки.