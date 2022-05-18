Результаты социологического опроса, проведённого Центральноевропейским институтом азиатских исследований, согласно которым подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России, а США воспринимают с неодобрением, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Единство России с Украиной — страшный сон НАТО. А союз России, Украины, Белоруссии с Китаем — это для альянса инфернальный ужас», — указывает Роман М.

Граждане пришли к выводу, что позитивное отношение китайского населения к России было вызвано хотя бы тем, что Российская Федерация и наш народ ничего плохого Китаю не сделали, в отличие от тех же Соединённых Штатов Америки.

«Многое в китайской культуре близко России, не без этого связывает. Плюс навязывание гегемоном своего миропорядка сближает наши страны в борьбе как никогда. Враг моего врага, как известно, — мой друг», — отметила Роза В.

Некоторые комментаторы отмечают, что множество стран с надеждой смотрят на сближение России и Китая, ведь это позволит создать сильный противовес для сдерживания агрессии Запада.

«Китай и Россия — надежда всех адекватных стран на многополярный, справедливый мир без цветных революций и колониальных англосаксонских замашек», — пишет Владислав Н.

Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954

«Да вообще уже весь цивилизованный мир понимает, что США и страны Евросоюза — это мошенники и бандиты, которые ничем не гнушаются ради своей псевдодемократии», — считает Всеволод О.

Часть людей полагает, что китайцам плевать на Россию — они лишь делают то, что им выгодно.

«Вообще Китаю давно уже пофиг на нас. Китайцам главное — денег заработать и получить побольше ресурсов. Деньги они получают из Европы и Америк, а ресурсы качают из Российской Федерации», — поделился своим мнением Ruslan K.

Другие же, наоборот, призывают не упрощать Китай, ограничивая потребности тамошнего населения лишь материальными благами цивилизации — китайцы во многом ценят и моральную составляющую своего северного соседа.

«Кто был в Китае, тот знает, как китайцы на самом деле относятся к России и к Путину. Они наши друзья, по-настоящему, но с коммерческой жилкой. Этого, увы, у Китая не отнять», — написал Артур Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия и Китай — достаточно разные страны, а менталитеты этих двух народов будто бы и не стыкуются между собой, но на самом деле внешний враг, в виде США и их марионеток, может сплотить даже такие непохожие друг на друга государства.

«Китаю сейчас очень нужен сильный союзник. Сотрудничество с Россией — им выгодно. Китаю на данном отрезке времени без поддержки никуда. Всё-таки Америка — хоть и стареющий гегемон, но пока что всё-таки гегемон, который может очень больно ударить», — напомнила Ида К.

«Сейчас России нужно кооперироваться с ведущими экономиками мира, включая Индию и Китай, чтобы противостоять напору Запада. Уже сто лет пророчат гниение западного мира, но мало кто понимает, что это лишь образное выражение, потому что даже слабый Запад — серьёзная угроза всему миру. Нам нужны союзники в непростом деле — сопротивляться пагубной западной тенденции», — пишет Михаил П.

Напомним, 18 мая гонконгское интернет-издание Asia Times опубликовало материал со ссылкой на результаты социологического опроса, проведённого Центральноевропейским институтом азиатских исследований, согласно которому подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России, а США воспринимают с неодобрением.