В университетах США набирает популярность новая, связанная с оправданием большого веса повестка дня, поскольку «прогрессивные эксперты» пытаются искоренить «жирофобию» и даже запретить само слово «ожирение».

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Александр Давыдов. 1984. СССР Толстый кот

Отделение здравоохранения Иллинойского университета в Чикаго отнесло негативное отношение к ожирению к категории «дискриминации или стереотипов, основанных на весе человека». Ученые из университета утверждают, что негативное отношение к нездоровому ожирению «встречается с частотой, сравнимой с расизмом, и является одним из видов дискриминации, которая распространена среди специалистов в области общественного здравоохранения и медицины».

«Социальная стигматизация в отношении веса увеличилась на 66 процентов на фоне роста числа кампаний общественного здравоохранения по борьбе с «эпидемией ожирения», — говорится в заявлении университета.

Университет также распространил сводку, согласно которой пристальное внимание США к размеру тела «уходит корнями в расизм», восходящий к Чарльзу Дарвину. В связи с этим рекомендуется не использовать «крайне стигматизирующие» слова, такие как «ожирение», а заменять их такими терминами, как «люди с большим телом».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Молюсь на астероиды и цунами, может, они хотя бы нас спасут от этого бреда», — пишет attackhelicopter.

«Если мы собираемся прославлять научно доказанный нездоровый образ жизни и поведение, почему бы не вернуть в моду сигареты», — спрашивает jimjohns1.

«Трудно даже комментировать невероятные мысли, исходящие из этого прекрасного учреждения. Когда я был маленьким, давным-давно, во всей школе всегда было хотя бы один или два толстых ребенка. А помните толстого ребенка, который упал с аттракциона? Да, этот толстяк — пример того, что толстые дети должны стать не толстыми. Теперь нам нужно построить новый мир, чтобы толстые люди в нём помещались?

Чарльз Меллин. Портрет джентельмена (фрагмент)

Лично мне иногда забавно наблюдать, как они маневрируют в тесном пространстве. Чрезмерный жир вообще не полезен для здоровья и никогда не будет; не говоря уже о проблемах с личной гигиеной!» — восклицает CornHolewasabaddude.

«Стюардессы с нездорово жирным весом. Конечно, почему бы и нет?!» — иронизирует readgeorgewill.

«Социальная стигматизация в отношении веса увеличилась на 66 процентов…». Ну, количество толстых людей увеличилось на 66%, так что это вполне логично!» — восклицает percivalschnauzington.

«Фокус на размере тела не основан на критике. Он основан на известных проблемах для здоровья, а также на том простом факте, что зрение знает, что ему нравится. Жир не является привлекательным (для большинства). Перестаньте оправдывать слабости людей», — указывает factu-al.

«Наше коррумпированное либеральное правительство хочет, чтобы овцы были толстыми и нездоровыми, чтобы ими было легче управлять», — предполагает JackieBlue295.

«Мне всё равно, что делают другие в своей жизни, если они хотят съесть себя до смерти, делая уколы инсулина, я не против!» — негативен tar6711.

«Ожирение вредно для здоровья и свидетельствует о неправильных пищевых привычках. Мы несем моральную ответственность за то, чтобы заботиться о своем теле и оставаться здоровыми», — напоминает colombo2.

«Ожирение — это не расовая проблема. Однако это проблема здоровья», — указывает NMForFreedom.

Как сообщало ИА REGNUM, в США за 2021 год по причине диабета умерло более 100 тыс. американцев. Это второй год подряд, когда смертность от болезни превысила данную отметку.

Данные представлены на фоне того, как группа экспертов призывает Конгресс пересмотреть систему лечения и профилактики диабета. В опубликованном ранее докладе политики призывают остановить эпидемию диабета и среди прочего поощрять потребление более здоровых продуктов питания, предоставлять оплачиваемый отпуск во время беременности и ввести налогообложение напитков с высоким содержанием сахара.

Напомним, что в 2019 году диабет находился на седьмом месте в списке причин смерти в США, унеся более 87 тыс. жизней. В 2020 году пандемия COVID-19 только усугубила проблему, создав новые препятствия для доступа к медицинской помощи. Число жертв диабета в Штатах резко возросло, превысив 100 тыс. смертей, что стало новым рекордным показателем, согласно анализу центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).