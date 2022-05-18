Санкционное давление, по мнению Минэкономразвития, сохранится, по крайней мере, до 2025 года. Именно с таким расчетом составлен базовый вариант основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022–2025 годы. Более того, как сообщает ТАСС, в ведомстве не исключают ужесточения санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Мы исходим из того, что есть сейчас. Из того, что мы в целом ожидаем некое ужесточение [санкций]. Из того, как это все будет имплементироваться. Потому что очень большой вопрос по имплементации этих решений», — цитирует информагентство слова представителя министерства.

При этом, как подмечает РБК, сценарные условия социально-экономического развития министерство может уточнять несколько раз в год. Следующее уточнение параметров планируется уже в июле–августе. Исходя же из представленных параметров в Минэкономразвития ожидают, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет падать — на 7,8% и 0,7% соответственно — и только с 2024 года вернется к росту.

Еще месяц назад, напоминает издание, ведомство рассматривало перспективу спада ВВП на 10% к концу этого года — такие данные приводил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Затем прогнозный показатель, как рассказал журналистам представитель министерства, был скорректирован до 8,8%. Тогда Минэкономразвития ожидало роста экономики уже в следующем году на 1,3%, однако, исходя из свежей оценки, спад сохранится в течение двух лет. В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста ВВП на 3,2% и 2,6% соответственно.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

На данный момент, как считают в ведомстве, после периода высокой волатильности экономика в целом стабилизировалась. Напомним, что и Банк России ранее, принимая решение о снижении ключевой ставки, высказывал аналогичную точку зрения. Между тем, как отмечает издание «Коммерсант», картина 2022 года в описании макропрогноза Минэкономразвития в целом лучше, чем у Банка России. Так, в публикации издания говорится, что в прогнозе Минэкономики пик обвала ВВП придется не на четвертый, а на третий квартал 2022 года, и он будет мягче — годовой спад ВВП ведомство оценивает в 7,8% (прогноз ЦБ — 8–10%).

При этом прогнозы по инфляции, отмечает издание, у ЦБ и Минэкономики де-факто совпадают. 2023 год в прогнозе Минэкономики несколько хуже — это спад в 0,7% ВВП, нулевая динамика инвестиций к цифрам 2022 года (спад по этому году ожидается в 19,4%). Тем временем РБК напоминает о том, как в апреле в Банке России предсказывали, что нижняя точка спада придется на четвертый квартал 2022-го, хотя «из-за высокой базы сравнения первого квартала этого года изменение ВВП в целом по следующему году в сравнении со всем 2022 годом составит от 0 до минус 3%».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Болевыми точками по данным Минэкономразвития, как собственно и сообщал ранее Банк России, являются разрывы логистических цепочек и связанная с этим необходимость перенастройки производства. Существенное снижение импорта, особенно технологического свойства, также в числе основных сложностей. Собственно, по мнению представителей министерства, ситуация в экономике в самой ближайшей перспективе будет предопределяться прежде всего внешнеторговым балансом.

Ведомство ожидает, что в 2022 году среднегодовая цена на нефть российской марки Urals составит $80,1 за баррель, в 2023-м снизится до $71,4, а к 2025 году — до $61,2. На вечер 17 мая баррель Urals оценивался примерно в $82. Напомним также, в своем майском «Докладе о денежно-кредитной политике» Банк России отмечал, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. При этом общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне, но основные товары российского экспорта всё же будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостной объем экспорта товаров.

Вместе с тем аналитики Центробанка предполагают, что цены на товарных рынках на прогнозном горизонте будут постепенно возвращаться к своим равновесным уровням. Для целей модельных расчетов базового сценария ЦБ РФ предполагается, что средняя цена марки Urals в 2022 г. составит 75 долл. США за баррель, в 2023 г. — 65 долл. США за баррель, в 2024 г. — 55 долл. США за баррель.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

По прогнозам Минэкономразвития, импорт в 2022 году снизится на 27% по сравнению с 2021-м в физическом выражении из-за логистики и сжатия внутреннего спроса, а в стоимостном выражении — на 17% (с $304 млрд до $251,9 млрд) с учетом мировой инфляции и увеличения транспортных и логистических наценок. По прогнозам же ЦБ РФ сокращение импорта в реальном выражении может составить 32,5–36,5% в 2022 году. Но с выстраиванием новых цепочек ожидается восстановление его объемов и даже рост уже в 2023 году. При этом в прогнозной оценке Министерства экономики заложен весь комплекс мер поддержки, включая обнуление ввозных пошлин на ряд товаров и разрешение параллельного импорта.

Инфляция на конец года, по данным министерства, составит 17,5%, в 2023-м замедлится до 6,1%, затем, вернувшись к базовому уровню — 4%, тогда как спад реальных располагаемых доходов в этом году произойдет на 6,8% и рост на 1,3% — в следующем году. Безработица, как пишет «Коммерсант», выйдет на пик (6,7% по МОТ, рост с 4,8% в 2021 году) уже до нового года, после чего останется практически на том же уровне (6,6%) в 2023 году и начнет снижаться в 2024-м. Возврат к общему дефициту рабочей силы в экономике ожидается в 2025 году.