Сеть о требованиях Турции насчет Швеции и Финляндии в НАТО: «Губа не дура!»
Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в обмен на включение Анкары в программу производства новейших американских истребителей F-35. Об этом 17 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Власти Турции также требуют, чтобы Швеция и Финляндия признали позицию турецкой стороны в отношении курдских ополченцев. Так, Анкара настаивает на том, чтобы Хельсинки и Стокгольм официально осудили Рабочую партию Курдистана (РПК) и отделения данной политической силы.
В числе требований турецкой стороны также снятие ограничений на экспорт оружия, которые были введены Швецией, Финляндией, а также другими странами Европейского союза в отношении Турции после военной операции Анкары в Сирии в 2019 году.
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Сообщение Bloomberg обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что не сомневались, что турецкое руководство будет «торговаться».
«Да начнётся торг!!! Сейчас это НАТО узнает, что такое турецкий базар на турецких условиях», — иронизирует Алексей Ш.
«Ну, посмотрим. Кто кого прогнёт», — добавила одна из участниц обсуждения.
«Ну и турки… прости Господи!!! Из любой ситуации извлекут выгоду, переобуваясь на ходу», — отметила Вера П.
«Аппетит у Эрдогана хороший», — с сарказмом отреагировала Magnolia.
«Мне кажется, если Турция даст им доступ в НАТО, то русских туристов там никогда больше не будет, как и всего турецкого в России», — задумался Андрей.
«Отличный такой блок НАТО, и страны в нем такие бескорыстные», — смеется Игорь Владимирович.
«Потому в ЕС не берут. Каждое решение и закон на себя тянуть будут», — считает Vlasta.
«Восточный базар никто не отменял…» — смеется Виталий.
«Торговаться сейчас будут. Причем вопрос вступления — дело решенное, а вот профит (выгоду — М. Р.) поиметь на пустом месте… Молодец, Эрдоган!» — прокомментировал новость Ramon P.
«А что, он забыл про вступление в ЕС?» — недоумевает Василий К., указывая на то, что Турция уже давно является кандидатом на вступление в ЕС, но страну не принимают в Европейский союз.
«У Турции больше независимости и самостоятельности, чем у всего ЕС, — не стесняются свои интересы отстаивать. И хотелки такие заявили, какие им никто не удовлетворит», — считает Ольга.
«Понятно и так было. Теперь, чтобы дитя не капризничало, дадут конфетку, через год отберут», — написал Slava.
«Ничего личного, везде сплошной бизнес…» — с сарказмом добавил «TBB».
«Это было понятно, что он будет торговаться. Я даже почти на 99% уверен, что они пойдут на его условия. Но когда их примут в НАТО и понаставят там баз, придумают новые санкции против Турции», — отреагировал Sergey S.
«Эх загнул султан! Нашим бы поучиться! Когда кто-то попадает в зависимость от тебя, нужно без всяких угрызений совести использовать это в своих интересах! В политике нет морали! Точнее — когда-то была, но наши «друзья» уже много десятилетий нам доказывают обратное!» — комментирует новость Павел.
«Турки есть турки. Торг дороже денег», — пишет один из участников обсуждения.
«К Эрдогану можно по-разному относиться. Но то, что он хитрющий политик и патриот своей страны, — нет сомнений. Делал, конечно, много ошибок, но выводы явно сделал. С таким подходом из всего деньги сделает. Сосет из всех — из Европы, из США, из России. И гнёт свою линию», — считает Yulia G.
«Губа не дура», — смеется Alexdeuch.
«Турция не на пяти, а на 25 стульях сидит», — иронизирует Наталья N.
«Американцы могут ударить ему под дых. Согласится сразу. И он будет до смерти мучиться от того, что не попросил больше», — шутит Sergey Z.
«С этими ухо востро надо держать всегда. Продадут при удобном случае», — с сарказмом подытожила Елена Х.