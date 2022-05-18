Заявление канадского министра общественной безопасности Марко Мендичино о том, что в связи с событиями на Украине Канада приняла решение запретить въезд для порядка тысячи попавших под санкции российских граждан, включая президента России Владимира Путина, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Валерий Якоби. Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872

«Всё, после этой новости Владимир Владимирович непременно расстроится», — пишет Филипп А.

Многие пользователи были крайне удивлены увидеть от столь незначительной в геополитическом смысле страны такие нелепые, но очень самоуверенные решения.

«Пипец! Путина, наверное, семеро держали, как он хотел в Канаду! Циркачи, блин», — написала Алёна Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что российским гражданам совершенно плевать на любые санкции со стороны Канады. Лишь часть граждан может пустить скупую слезу по поводу невозможности посетить эту страну с туристическими целями.

«Как же всё равно! Нет никакого желания посещать страны, в которых русофобия цветёт и пахнет», — указывает Виолетта П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

«Российские граждане прямо-таки все расстроились. Как же жить теперь мы будем? В Канаду не пускают! Они там за бугром вообще походу про Россию ничего не знают. Да ложил весь народ, акромя домкадышей, на всё, терять нечего», — считает Владислав Т.

Часть людей считает, что Канада в очередной раз демонстрирует свою приверженность русофобии, играя на стороне современных неонацистов.

«Канада — это сборище бандеровцев. И там когда-нибудь эти укробандеры устроят майдан. А последствия будут печальными для всего североамериканского континента», — предупреждает Алия Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Канада стала пристанищем для самых отмороженных нацистских преступников после Второй мировой войны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что потомки убийц и маньяков принимаю решение воевать против России.

«Канада? Ну, конечно. Так там же колония внуков немецкого фашизма. Туда же бежала вся бандеровщина после разгрома. Там осела вся русофобская дрянь, какую даже в США постеснялись пускать», — подметил Валера Ш.

«Если проводить исторические параллели, то это тоже самое, что Гитлер бы запретил Сталину въезд в нацистскую Германию. Примерно тоже самое. Думаю, Путин, как и Сталин, ни на какие запреты внимание обращать не будет, когда потребуется в столицу врага на танке въезжать», — отметил Рустам В.

Нашлись и те, кто отмечают, что пока что Канада пытается играться мускулами с Россией, но уже совсем скоро ей придётся искать пути обхода своих недальновидных решений.

«Во всех этих санкциях у России всегда остаётся возможность манёвра. Есть с кем общаться и с кем сотрудничать. А вот что будут делать все эти страны, когда Америка вдруг решит нормализовать отношения с Россией? Америка — это не страна, а большая биржа, и она всегда будет ориентироваться на свои выгоды, иначе она попросту не сможет существовать. Скопом, друг за другом в собачьей позе выстроятся у Кремля», — предрекает Изатшо М.

Напомним, 17 мая канадский министр общественной безопасности Марко Мендичино написал в Twitter о том, что в связи с событиями на Украине Канада приняла решение запретить въезд для порядка тысячи попавших под санкции российских граждан, включая президента России Владимира Путина.