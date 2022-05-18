«Плюс ещё два врага!» — Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО
Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу передали заявки Швеции и Финляндии на вступление данных стран в НАТО.
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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что отныне указанные страны будут «под прицелом» России и заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО способствует обострению ситуации.
«Тем самым стали одними из первоочередных целей. Отличное решение», — с сарказмом отреагировал Роман К.
«Не захотели сытно и спокойно жить, захотелось прогнутся под сюзерена. Ну-ну», — добавил Анатолий Ш.
«Мозги не брови: если нет — не нарисуешь. Финны не понимают, что это только обострит обстановку? Потому что Россия усилит границу с ними. А что будет с экономикой Финляндии?» — задался вопросом Alex E.
«Ну… Значит, привет, дорогая энергетика и еда. Поздравляю», — с сарказмом отметила одна из участниц обсуждения.
«НАТО если вцепилось, то уже не выпустит», — прокомментировал новость Данька Д.
«А они спросили у народа? На Украине тоже нас не спросили, хотим ли мы в НАТО…» — отметил M. G.
«США хотят сделать ещё одну или две Украины», — отреагировал Сергей.
«Новые Табаки появятся…» — не без сарказма написал один из участников обсуждения.
«Эти «главы» государств живут и действуют так, будто они бессмертные. В нынешних реалиях это, мягко говоря, странновато», — задумался Lenny B.
«Ну плюс ещё два врага. Сами напросились», — добавил Аркадий З.
«А разве вопрос вступления в военный блок не должен обсуждаться на референдуме в таких демократических странах? Или факт вступления в военный блок не является достаточно важным, чтобы спросить мнение своих граждан?» — недоумевает Артур К.
«Да пусть идут и деньги дают США. А Россия на них ракету [нацелит], вот пусть сидят на пороховой бочке. Балбесы», — пишет Ol4ik.
«Думаю, шведы ещё будут пеплом голову посыпать и думать, как свалить от этих распильщиков», — добавила Iirina P.
«Финны, что, память коротковата, иль решили «подвиг» отцов повторить? Но ведь есть небольшая загвоздка — зачем вы такие красавцы нужны сейчас России. Никто не пойдет отвоёвывать — просто прилетят ракеты и покрошат инфраструктуру и военную технику. А вы потом все там дороги, мосты и прочее восстанавливать будете, если будет кому это делать…» — написал Юрий.
«Ну если НАТО останется как организация, то ещё будут в ней что-то обсуждать, злиться, кипеть и подтявкивать с будки», — отметил Alex P.
«Но НАТО себя сильно дискредитировало. Толку будет не много», — подытожил Дмитрий.