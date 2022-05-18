Цена на бензин в Соединенных Штатах Америки установила новый рекорд. Об этом 17 мая сообщают местные СМИ со ссылкой на данные некоммерческой автомобильной ассоциации США, которая отслеживает цены на более чем 60 тысячах АЗС.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

Уточняется, что средняя стоимость одного галлона (примерно 4,55 литра) бензина марки Regular утром 17 мая поднялась до $4,523. Накануне цена составляла $4,483. Штатом с самыми высокими ценами на бензин осталась Калифорния, где за галлон платят уже по $6,021.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Отлично работает дед Байден», — иронизирует Елена.

«Мы-то привычные, а их даже жалко. Погибнут ведь», — не без юмора отметил Митяй.

«Слава Украине» пусть покричат американцы!» — написала Тася.

«Ещё мало. Ждём 9», — не без сарказма добавил Az.

АЗС Shell в США

«Байден — наш агент. Вона как старается во благо России», — пошутил один из участников обсуждения.

«Если так пойдет дальше, то после осенних выборов (речь о выборах в палату представителей США, которые состоятся 8 ноября 2022 года — А. Ц.) вместо [вице-президентв США] Камалы Харрис могут Трампа назначить, а Байдена по состоянию здоровья на отдых отправят», — прокомментировал новость Юрий.

«Тут ещё проблема в одном — у них машины в большинстве прожорливые. Не привыкли они к малолитражкам», — пишет Андрей.

«Ну что там, Байден объявил «путинское повышение»? Мы американцам будем цены устанавливать и президентов назначать!» — пошутил один из комментирующих.

«Зато экология улучшится», — иронизирует Алексей.

«Какой умный президент в США», — смеется Seal.

«Никогда Америка так не жила плохо, как при Путине», — смеется Gabriel.

«Процветать будут только страны, имеющие нефть, газ и хлеб…» — подчеркнул Толя М.

«Даже представить не могу, сколько было бы шуток от Михаила Задорнова», — отреагировал Сергей.

«По-любому Байден — это глубоко законспирированный шпион России!» — шутит Владимир.

«А как они собираются весь мир газом и нефтью снабжать, если самим не хватает?» — недоумевает Aleksandr.

«Байдена представить к награде за заслуги перед Отчеством!!!» — пошутил «Друг».

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Байден для США, что Горбачев для СССР», — добавила Ирина.

«Давай дальше наезжайте на Россию, Венесуэлу и Иран, — вообще пешком будете ходить!» — отреагировал Олег С.

«Как говорится: не рой другому яму — сам в неё попадешь», — напомнила Nataly S.

«Так и что? Где штурм Капитолия и Белого дома?» — с сарказмом поинтересовалась Elena.

«Путин всех предупреждал. Не верили, пока не пошли в атаку», — написала Алла.

«С одной стороны, это забавно и поучительно. С другой, в первую очередь страдают такие же простые работяги, как мы. Бонзам (бонза — надменное и чванливое должностное лицо, другими словами политик или представитель олигархии — А. Ц.) и небожителям вообще всё равно, по 5, 7 или 57$ нынче бензин. У них другие заботы», — подытожил Viktor l.