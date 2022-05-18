В течение двух недель дипломаты и официальные лица в Брюсселе безуспешно пытались договориться между 27 странами ЕС о прекращении закупок российской нефти, и на протяжении двух недель достигнуть компромисса не давал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И хотя некоторые дипломаты всё еще надеются на скорейшее заключение соглашения, может пройти еще как минимум две недели, прежде чем будет подписан шестой пакет санкций ЕС в отношении России, пишут Барбара Моэнс и Леони Киевски в статье, вышедшей 17 мая в европейской версии издания Politico.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

В среду, 18 мая, блок должен обнародовать широкую энергетическую стратегию, которая будет содержать различные варианты оказания странам — членам ЕС финансовой помощи, чтобы такие государства, как Венгрия, отказались от российских углеводородов. Некоторые дипломаты выражали надежду, что на этот раз Орбан поддержит принимаемые Брюсселем меры. Тем не менее накануне, 16 мая, венгерские власти создали новое препятствие: официальный Будапешт потребовал выделить ему €15-18 млрд, чтобы страна смогла осуществить переход с российской нефти на альтернативные источники энергоносителей.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

При этом раньше Венгрия требовала €750 млн за то, чтобы она могла адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы к новым условиям работы. Такое требование вызвало гнев дипломатов и заставило некоторых задаться вопросом, будет ли вообще когда-нибудь достигнута какая-либо договоренность о запрете российской нефти на территории всего ЕС.

«Если вы ставите планку так высоко, где золотая середина? — сказал один из дипломатов ЕС. — Мы все хотим найти решения для преодоления экономических проблем Венгрии, но о таких цифрах не может быть и речи».

Еще один дипломат из одной из стран ЕС назвал этот гамбит «аморальным», подчеркнув, что это не тот вид переговоров, который можно проводить во время вооруженного конфликта. Нанесения удара по нефтяной промышленности России является залогом сокращения потока финансирования, которое Москва использует для проведения операции на Украине. С начала специальной военной операции по денацификации Украины ЕС закупил российских энергоресурсов на десятки миллиардов евро.

Излагая свой план 4 мая, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что полный запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов «будет непростым делом». Но, добавила она, «мы просто обязаны это сделать».

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

Венгрия, не имеющая выхода к морю и поэтому зависящая от поставок нефти по трубопроводам, пытается доказать, что ее противодействие пакету ЕС носит чисто практический и экономический, а не политический характер.

Орбан обещает «единство»

В своем выступлении 16 мая Орбан отметил, что не верит в применение санкций, но что «в интересах европейского единства» Будапешт блокировать их не будет. Однако он сделал оговорку: принимаемые меры не должны «ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии».

В тот же день министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал новую цену поддержки своей страны в размере €15-18 млрд, заявив, что эти деньги необходимы для финансирования «полной модернизации энергетической структуры Венгрии» и борьбы с ростом цен. Он также повторил требование, чтобы от запрета была освобождена российская нефть, поставляемая по трубопроводу.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

Официальные лица и дипломаты ЕС изначально надеялись преодолеть сопротивление Венгрии, предложив некоторую финансовую компенсацию в рамках стратегии REPowerEU. В этой стратегии, которая будет представлена 18 мая, будет изложено, как блок намерен к концу десятилетия покончить со своей зависимостью от российского импорта энергоносителей.

Всё больше кажется, что одной только REPowerEU недостаточно, чтобы убедить Венгрию поддержать принимаемые ЕС меры. Сама фон дер Ляйен ездила в Будапешт, чтобы поговорить с Орбаном лицом к лицу, как только стало ясно, что он не намерен отказывать от своей позиции.

Но ее поездка оказалась безрезультатной. Запланированная видеоконференция с региональными лидерами для обсуждения того, как помочь Венгрии адаптироваться, так и не состоялась, и переговоры между правительствами и дипломатами также находятся в подвешенном состоянии.

Состоявшаяся 16 мая встреча министров иностранных дел прервалась и никакого прогресса достигнуто не было, потому что, как сказал высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель, вопросы были слишком сложными, и для их решения требовалось гораздо больше технической работы.

Unión Europea en Perú Unión Europea en Perú

«Я надеюсь, что это не продлится больше, но я не могу сказать вам, продлится ли это одну неделю или две», — сказал он.

Брюссель уже начал обратный отсчет до специальной встречи лидеров ЕС, которая состоится в конце мая. Орбан и его команда уже заявили, что энергетические санкции настолько важны, что их должны обсуждать главы государств и правительств, а не их представители в Брюсселе.

Прорывной саммит

В прошлом Орбан также предпочитал обсуждать деликатные вопросы с коллегами-лидерами, а не с дипломатами и официальными лицами в Брюсселе.

И в то время как другие страны предпочли бы не передавать решение технических вопросов энергетической безопасности своим лидерам, всё больше понимание того, что саммит 30–31 мая может предоставить наилучшую возможность выйти из тупика.

«Необходимо политическое соглашение на высшем уровне», — сказал второй дипломат.

Вопрос, на который теперь хотят ответить послы и официальные лица в Брюсселе: насколько далеко Венгрия готова зайти? Орбан неоднократно угрожал наложением вето, чтобы добиться политических уступок от ЕС. Например, в 2020 году он пригрозил заблокировать бюджет ЕС и пакет мер по восстановлению из-за соглашения, связывающего выплаты фондов ЕС с соблюдением странами-членами принципа верховенства закона.

Теперь чиновники и дипломаты ЕС подозревают, что тактика проволочек Орбана направлена на то, чтобы заставить Комиссию отказаться от сокращения финансирования Венгрии в связи с подрывом ею стандартов верховенства закона в блоке, хотя главными вопросами на переговорах по нефтяным санкциям были требования Венгрии о предоставлении ей времени и денег на то, чтобы осуществлять адаптацию своей энергосистемы.

Несколько стран предупредили, что эти два вопроса не должны быть связаны.

«Мы явно должны разделить две вещи», — сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра.

Обсуждение верховенства права «имеет фундаментальное и первостепенное значение» для ЕС в долгосрочной перспективе, и его нельзя разбавлять.

«Вторая дискуссия касается энергии и того, как нам убедиться, что мы пришли к соглашению, приемлемому для всех», — добавил он.

Однако в частном порядке нарастает разочарование, и последствия проводимого Орбаном курса трудно предсказать. Один из дипломатов сказал: «На этот раз они не на той стороне истории».