Президент Украины Владимир Зеленский выступил в прямом эфире с речью на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артист

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«Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля. Казалось бы, неужели у целого «верховного главнокомандующего» нет дел поважнее, но, как оказалось, нет. Звезда стремится «блистать», пусть и за счет жизней тысяч украинцев… Как говорится, скажите спасибо, что на «Евровидении» песни не пел», — прокомментировал новость в своем телеграм-канале украинский журналист и политик Дмитрий Василец.

«Клоуна вызывали?!» — отреагировал один из комментирующих.

«И на пианино не сыграл?» — с сарказмом поинтересовалась Наташа, напоминая о юмористическом номере, где Зеленский изображает игру на рояле причинным местом.

«Может, для него и украинские солдаты — актёры?» — задумался Сергей.

«А чего фильм не отправили, как Зеленский на «Азовстали» «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «освободил»? Глядишь, и награду в Каннах получил бы», — с сарказмом добавила Tatiana.

«Его по ходу вместо тамады везде зовут», — иронизирует Ильмир.

«Как же это ничтожество пиарят-то. Это же не он сам пришёл, — его таскают везде его хозяева», — отреагировал Алексей М.

president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский выступил в прямом эфире с речью на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля

«Смешно, а мы при нём живём…» — написала Эльвира.

«Этот клоун ради красного словца не пожалеет и отца! Ему своей страны не жаль, что уж об этом?!» — прокомментировала новость Марина Б.

«Это его звездный час, не мешайте товарищу», — шутит Маша.

«Интересно, до Зеленского доходит, что гибнут украинцы, или он думает, что это просто кино, — сняли и забыли?» — задалась вопросом Olga.

«Такое ощущение, что он дальше в сериале снимается. Только кровавый этот сериал», — отметила Yulia V.

«Приказали в Канны — есть на кинофестиваль. Хозяева уже не знают, куда этот «фэйс» засунуть, чтобы европублика не забывала, не дай Бог, а то день без Зеленского — напрасно прожитый день!» — пишет Irina.

«Это же пик его актерской карьеры. Когда бы ещё он попал аж на Каннский фестиваль?» — спросила Irina.

«Странно, что он не стал говорить: «Я благодарю режиссёра, своего сценариста, актеров, партнеров… я так долго к этому шёл… Это моя лучшая роль. Спасибо, спасибо, спасибо». И в конце пустил бы слезу», — смеется Анна А.

«Звездный час Зеленского…ничего, касса впереди», — с сарказмом добавила Жанна.

«В Зеленском вся трагедия Украины», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну не может он перебороть самолюбование и тягу к овациям», — комментирует Ирина.

«Опять денег просил?» — иронизирует Sergei R.

«Америка дала команду смотреть концерт, — все смотрят», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский выступил в прямом эфире с речью на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля

«Европейские эстеты молятся на убийцу детей Донбасса?! Чему удивляться? Так было, так есть, дай Бог, чтобы такого больше не было», — добавила Elvira.

«Мне кажется, там все неловко чувствуют себя в этой ситуации. И Зеленский, — из-за того, что ему приходится постоянно пургу какую-то нести, и люди, которые вынуждены ему стоя хлопать», — отметила Юлия К.

«Боюсь спросить, какое следующее событие у него запланировано. Фестиваль пива, «Октоберфест» в Германии, чемпионат мира по футболу, бразильский карнавал, вручение нобелевской премии… тоже, небось, выступит, и под шквал оваций?» — поинтересовался один из комментирующих.

«Он хотел мировой известности. Он ее получил. А методы для него не важны», — пишет «Имя».

«Он о таком и мечтать не мог. Весь зал встал, овация… Представляете, что в душе у этого самовлюбленного кровавого клоуна? Да он сто раз готов Украину сжечь, лишь бы эта роль не кончалась!» — подытожила Lena.