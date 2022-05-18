Румыния, Грузия и Азербайджан обвинили «Евровидение» в подмене оценок
Представители Румынии, Грузии и Азербайджана заявили, что организаторы песенного конкурса «Евровидение», проходившего в этом году в Италии, изменили оценки национального жюри, поставленные другим странам-участницам. «Из-за технических неполадок и проблем с подключением» оценки всех трех стран в эфире называл сотрудник Европейского вещательного союза.
По словам азербайджанской телеведущей Нармин Салмановой, которая должна была огласить результаты голосования национального жюри страны, Азербайджан отдал максимальные 12 баллов за выступление Украине, а не Великобритании, как объявили организаторы. Также Салманова рассказала, что у азербайджанского вещателя ITV не было никаких неполадок и компания начала разбирательство по поводу оглашения организаторами некорректных оценок.
Пользователи социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставляют комментарии:
Zemfira Ragimova: »Мы верим Нармин Салмановой! А вот, что творится в Европе… поразительно!»
Liliya Agasieva: «Зря вы заявили. Сейчас санкции против этих стран введут. Украинские футболисты в Катаре тоже войдут в ½ и вероятно возьмут кубок ФИФА».
Марина Филева: «Кто же сейчас ещё мог занять первое место!»
Авторы Тг-канала «UDudaka» про Евровидение:
Admin: «Уровень исполнения уже не имеет значения. Неважно, как ты спел. Главное, из какой ты страны. Евровидение следует курсом русского военного корабля со скоростью 30 узлов в час».
Nara @Bomonty: «Вообще и нам давно надо перестать участвовать в этом конкурсе».
Самира: «Конкурсу уже кучу лет как прогнозируют участь корабля, но, как держался топ, так и держится. Правда, после возмутительной выходки со стороны EBU (прим. — Европейский вещательный союз), скорее всего, мы снимемся с конкурса. Если так и будет, то хотелось бы это сделать не как обиженки, а перед этим высмеять действия организаторов конкурса. И самое возмутительное, без башына от имени нашего жюри раздали в финале на свое усмотрение голоса. Такого позора я ранее не встречала на Евро. Этот гыргын только набирает обороты…»
@sfwoman: «В этом году какой-то базар-вокзал сделали из конкурса».
Yalchin Tarverdiyev: «Политика рулит везде: и в спорте, и в искусстве. Так что никакую апелляцию и что-то в этом роде наши подавать вряд ли будут. Я так думаю!»
@Tengri: «Турция это поняла несколько лет назад…, а мы как всегда».
С заявлением вслед за Общественным вещателем Азербайджана выступил глава азербайджанской делегации на конкурсе Иса Маликов: «Организаторы посоветовали нам не раздувать вопрос, потому что Украина уже выиграла и 12 баллов, которые мы дали, ничего не изменили».
Автор Тг-канала «Maira Baku»:
Admin: «Если Азербайджан там не будет участвовать, я думаю наша страна ничего не потеряет…»
@YerofeyevaLiya: «Этот филиал Содома и Гоморры давно прикрыть пора».
Подписчики комментируют в Тг-канале «Зангезурская Автономная Республика»:
@komandos_22: «Пока идет передача, получаешь от выступающих положительный заряд, отдыхаешь и чувствуешь, как прекрасен этот мир, а когда начинается политическая часть, то есть голосование, начинается цирк, доминирует политика, под рукав достают пять тузов, лучше сразу уходит спать, чтобы не испортить полученную радость и положительную энергию».
@Chingiz_X_A_N: «Пора завязывать с этим цирком и перестать туда ездить».
@bakili_qaqash_anonymous_baku: «Надо идти до конца и потом уйти с конкурса».
@Tamilla_Ali: «Вот ушли турки с конкурса после бородатой чувихи, и все. Вопрос закрыт. Мужики в женской одежде, женщины вообще без одежды. Ну их!»