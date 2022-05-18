Представители Румынии, Грузии и Азербайджана заявили, что организаторы песенного конкурса «Евровидение», проходившего в этом году в Италии, изменили оценки национального жюри, поставленные другим странам-участницам. «Из-за технических неполадок и проблем с подключением» оценки всех трех стран в эфире называл сотрудник Европейского вещательного союза.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

По словам азербайджанской телеведущей Нармин Салмановой, которая должна была огласить результаты голосования национального жюри страны, Азербайджан отдал максимальные 12 баллов за выступление Украине, а не Великобритании, как объявили организаторы. Также Салманова рассказала, что у азербайджанского вещателя ITV не было никаких неполадок и компания начала разбирательство по поводу оглашения организаторами некорректных оценок.

Пользователи социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставляют комментарии:

Zemfira Ragimova: »Мы верим Нармин Салмановой! А вот, что творится в Европе… поразительно!»

Liliya Agasieva: «Зря вы заявили. Сейчас санкции против этих стран введут. Украинские футболисты в Катаре тоже войдут в ½ и вероятно возьмут кубок ФИФА».

Марина Филева: «Кто же сейчас ещё мог занять первое место!»

Авторы Тг-канала «UDudaka» про Евровидение:

Admin: «Уровень исполнения уже не имеет значения. Неважно, как ты спел. Главное, из какой ты страны. Евровидение следует курсом русского военного корабля со скоростью 30 узлов в час».

Nara @Bomonty: «Вообще и нам давно надо перестать участвовать в этом конкурсе».

Самира: «Конкурсу уже кучу лет как прогнозируют участь корабля, но, как держался топ, так и держится. Правда, после возмутительной выходки со стороны EBU (прим. — Европейский вещательный союз), скорее всего, мы снимемся с конкурса. Если так и будет, то хотелось бы это сделать не как обиженки, а перед этим высмеять действия организаторов конкурса. И самое возмутительное, без башына от имени нашего жюри раздали в финале на свое усмотрение голоса. Такого позора я ранее не встречала на Евро. Этот гыргын только набирает обороты…»

Цитата из видео «Украина — победитель «Евровидения-2022» Оценки на «Евровидение-2022»

@sfwoman: «В этом году какой-то базар-вокзал сделали из конкурса».

Yalchin Tarverdiyev: «Политика рулит везде: и в спорте, и в искусстве. Так что никакую апелляцию и что-то в этом роде наши подавать вряд ли будут. Я так думаю!»

@Tengri: «Турция это поняла несколько лет назад…, а мы как всегда».

С заявлением вслед за Общественным вещателем Азербайджана выступил глава азербайджанской делегации на конкурсе Иса Маликов: «Организаторы посоветовали нам не раздувать вопрос, потому что Украина уже выиграла и 12 баллов, которые мы дали, ничего не изменили».

Автор Тг-канала «Maira Baku»:

Admin: «Если Азербайджан там не будет участвовать, я думаю наша страна ничего не потеряет…»

@YerofeyevaLiya: «Этот филиал Содома и Гоморры давно прикрыть пора».

Подписчики комментируют в Тг-канале «Зангезурская Автономная Республика»:

@komandos_22: «Пока идет передача, получаешь от выступающих положительный заряд, отдыхаешь и чувствуешь, как прекрасен этот мир, а когда начинается политическая часть, то есть голосование, начинается цирк, доминирует политика, под рукав достают пять тузов, лучше сразу уходит спать, чтобы не испортить полученную радость и положительную энергию».

@Chingiz_X_A_N: «Пора завязывать с этим цирком и перестать туда ездить».

@bakili_qaqash_anonymous_baku: «Надо идти до конца и потом уйти с конкурса».

@Tamilla_Ali: «Вот ушли турки с конкурса после бородатой чувихи, и все. Вопрос закрыт. Мужики в женской одежде, женщины вообще без одежды. Ну их!»