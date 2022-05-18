Руководство Европейского союза выделяет странам ЕС недостаточно средств для приёма беженцев с Украины. Об этом 17 мая заявил президент Польши Анджей Дуда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии Каталин Новак польский президент добавил, что такая политика Брюсселя «подрывает европейское единство».

Читайте также: Власти Польши жалуются на нехватку средств для приёма беженцев с Украины

Заявление президента Польши обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на сходство Польши и Украины в том, что лидеры этих государств часто выпрашивают деньги (а в случае с Украиной — и вооружение) для своей страны. Иные также добавили, что Польша, по их мнению, стремится «заработать» на ситуации с украинскими беженцами.

«Кто бы сейчас ЕС помог, а тут еще Польша требует денег», — смеется Sabina.

«Да, плохо Польше без своего станка для печатания денег», — с сарказмом добавил Vitalik.

«Восточные европейцы для западных европейцев — это обслуга. А уж для британцев — тем более. Украинцы это не могут понять почему-то», — задумалась Irina G.

«Заиметь столько почти бесплатных батраков и еще иметь наглость жаловаться?» — с сарказмом поинтересовался Сергей Ш.

«У них тоже, что ли, новая экономическая стратегия — попрошайничество?! Это вся кампания по беженцам была ради дополнительного финансирования? Ну, Дуда, ты надудел», — иронизирует Людмила Ш.

Цитата из видео «Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз» Украинские беженцы в Польше

«Они не могут справиться с беженцами? А как же они собираются справиться с отжатой Галичиной?» — недоумевает Евгений.

«А зачем так много украинцев набрали? Думали, что клубнику собирать будут? Так что получите…» — написала Ольга.

«Гиена — самое точное прозвище Польши», — прокомментировал новость Д. С.

«Что Польша, что Украина — попрошайки. Всю жизнь с протянутой рукой. Крохоборы», — пишет Илья С.

«А я думаю, у кого бандерлоги побираться учатся… Оказывается, у старших товарищей. Полякам в выпрашивании подачек равных нет», — добавила Татьяна.

«Пауки в банке копошатся», — прокомментировала ситуацию Софья С.

«Этим всегда мало», — написал «Ще не вмерла Україна».

«Шакалы, на всем зарабатывать стремятся», — возмутился А. А.

«Ещё одна страна-попрошайка», — с сарказмом подытожила Olga.