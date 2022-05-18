«Русские (в ответ на действия США и Запада) разместили на Кубе С-400: естественно, один дивизион глобально ничего не решает, но две базы на побережье Флориды под угрозой. Сейчас начали поставки крупных вооружений Венесуэле. Потом явно будет Никарагуа, и не исключено, что пойдут еще выше. Дождемся развития событий!» — это отрывок из пространного поста грузинского аналитика Д. Г., который внимательно следит из Тбилиси за конфликтом между Россией и Западом и почти ежедневно публикует оценки и анализ ситуации на своей странице в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРС С-400

Ниже для «здравомыслящих» он же поясняет: «Когда одна группа людей говорит о полном уничтожении какого-либо народа и его государства, когда кто-то слабоумный считает, что может лишить легитимации народ, уничтожить его культуру и допустить физическое уничтожение десятков миллионов человек, — эта группа людей сама будет уничтожена и никаких шансов на успех не имеет!»

Интересна еще одна его же фраза из этого поста: «Запад будет это или Восток, Юг или Север, такое нацистское безобразие наказуемо и будет наказано! И полмиллиона «ориентированных» кретинов в Грузии, отупленных идеологией, ожидает полный крах!»

«Этих идеологов и отупленных идеологией потом нужно отправить в полную изоляцию», — откликнулся на пост пользователь Р. К.

«Хорошая идея», — согласился Г. К.

«И правителем Объединенных Арабских Эмиратов избрали человека, доброжелательно относящегося к России», — констатировал Г. Б.

«Да, и Камала, Джонсон и Макрон вместе посетили его — хотят заставить изменить мнение, но мир меняется! Арабы никогда не поменяют достигнутого на иллюзии», — ответил Д. Г.

«На Кубе могут разместить и бомбардировщики Ту-160, с которыми американским истребителям не справиться», — предположил Г. Ч.

Alexander Beltyukov Туполев Ту-160

«Они же могут очень быстро летать на большой высоте. А системы «Патриот» устарели уже, чтобы сбить их. И с лестницы так быстро взлетят в воздушное пространство США, что их системы ПВО и отреагировать не успеют, так сбросят на территорию США атомные бомбы», — продолжил мысль пользователь Б. Т.

«Время идет, а деэскалации глобальной напряженности на горизонте не видно», — констатировала Х. К.

«Что посеяли, то и пожнут», — добавила М. Ц.

«К сожалению, это правда», — согласилась И. Г.

Нашелся среди «комментаторов» и «инакомыслящий», предсказавший полное поражение России.

«Что бы вы ни писали и как бы ни пиарили кровавую Российскую империю, она все равно распадется. А за Россией последует и Турция. Какая Куба, какая Венесуэла? Где у русских столько оружия, чтобы размещать его у других? Кого вы одурманиваете? Поймите, гибнет Россия!» — отозвался Г. К.

«Не знаю, может, я ошибаюсь, но думаю, какая-то метафизическая сила действует на народ. Не только у нас. И эта пропаганда имеет действительно большую силу здесь, у нас. Но пропагандисты же — это люди. Значит, что-то действует на них», — заметил З. Д.

«Значит, в конце концов победит Россия, а потом всему миру будет диктовать свои условия. Конечно, и бывшие советские республики опять окажутся под ее влиянием, и половина Европы, и это заложит начало новому развитию? Вы это говорите?» — поинтересовался пользователь Г. Г., но ответа пока не получил.