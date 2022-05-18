Сеть: «К польской границе?» — Зеленский и Шольц хотят отвода войск РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров в качестве условия для дипломатического решения конфликта назвали вывод российских войск. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — отметил Хебештрайт в своем микроблоге в Twitter.
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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения дали понять, что задачи спецоперации будут выполнены, но киевский режим всегда может капитулировать.
«Переговоры? Капитуляция!» — подчеркнула Vera A.
«Перепутали, наверное. Отвод и разоружение ВСУ», — с сарказмом написала Ольга К.
«Губу раскатали. Обратно закатайте», — иронизирует Татьяна Щ.
«То есть по заветам Вашингтонского геронтологического центра и Брюссельского серпентария — «до последнего украинца?» — не без сарказма интересуется Сергей Г.
«Время переговоров прошло, только капитуляция и сохранение жизни…» — отметил Александр К.
«Ой, как Шольц и Зеленский далеки от реальных событий», — написала Людмила П.
«Иными словами — мирное урегулирование невозможно», — прокомментировала новость Любовь С.
«Да, конечно, надо отводить. К польской границе», — смеется Андрей В.
«Пусть мечтают», — пишет Eugenio P.
«Ничего у вас не слипнется? Сначала НАТО уйдет за лужу и будет тихо-тихо себя вести и не отсвечивать!!!» — отреагировал mbw096.
«Во дают. РФ 8 лет пыталась мирно урегулировать, но такие как Шольц плевали на всё это. А как только РФ начала спецоперацию, так о мирных урегулированиях заговорили», — задумался Aleksey E.
«У них не то положение, чтоб требовать. Вообще карлик (Зеленский. — О. П.) переиграл уже и реально поверил в себя. Наивный», — добавил ROY.
«Зеленский продолжает воевать до последнего украинца. А США и Европа ему в этом активно помогают. Жаль простых украинцев…» — отметила Любовь П.
«Если и отведём, то только вглубь», — с сарказмом пишет Евгений М.
«Это возможно ТОЛЬКО при полной денацификации и демилитаризации Украины», — подчеркнул один из участников обсуждения.
«Шольц говорит за Украину, они уже не скрывают, что Украина — это военная колония НАТО?» — задался вопросом ЯR S.
«Какие переговоры с фашистами? Зашевелились, испугались, мерзавцы», — добавила Татьяна Викторовна.
«Полная капитуляция Украины. Вот и все условия», — подытожил V. K.
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