Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров в качестве условия для дипломатического решения конфликта назвали вывод российских войск. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

«Они дали понять, что дипломатическое решение [конфликта] путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», — отметил Хебештрайт в своем микроблоге в Twitter.

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения дали понять, что задачи спецоперации будут выполнены, но киевский режим всегда может капитулировать.

«Переговоры? Капитуляция!» — подчеркнула Vera A.

«Перепутали, наверное. Отвод и разоружение ВСУ», — с сарказмом написала Ольга К.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

«Губу раскатали. Обратно закатайте», — иронизирует Татьяна Щ.

«То есть по заветам Вашингтонского геронтологического центра и Брюссельского серпентария — «до последнего украинца?» — не без сарказма интересуется Сергей Г.

«Время переговоров прошло, только капитуляция и сохранение жизни…» — отметил Александр К.

«Ой, как Шольц и Зеленский далеки от реальных событий», — написала Людмила П.

«Иными словами — мирное урегулирование невозможно», — прокомментировала новость Любовь С.

«Да, конечно, надо отводить. К польской границе», — смеется Андрей В.

«Пусть мечтают», — пишет Eugenio P.

«Ничего у вас не слипнется? Сначала НАТО уйдет за лужу и будет тихо-тихо себя вести и не отсвечивать!!!» — отреагировал mbw096.

«Во дают. РФ 8 лет пыталась мирно урегулировать, но такие как Шольц плевали на всё это. А как только РФ начала спецоперацию, так о мирных урегулированиях заговорили», — задумался Aleksey E.

«У них не то положение, чтоб требовать. Вообще карлик (Зеленский. — О. П.) переиграл уже и реально поверил в себя. Наивный», — добавил ROY.

«Зеленский продолжает воевать до последнего украинца. А США и Европа ему в этом активно помогают. Жаль простых украинцев…» — отметила Любовь П.

«Если и отведём, то только вглубь», — с сарказмом пишет Евгений М.

mil.ru Солдаты России

«Это возможно ТОЛЬКО при полной денацификации и демилитаризации Украины», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Шольц говорит за Украину, они уже не скрывают, что Украина — это военная колония НАТО?» — задался вопросом ЯR S.

«Какие переговоры с фашистами? Зашевелились, испугались, мерзавцы», — добавила Татьяна Викторовна.

«Полная капитуляция Украины. Вот и все условия», — подытожил V. K.

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