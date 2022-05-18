Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают новость о сдаче украинских боевиков в Мариуполе. При этом журналисты главных итальянских СМИ называют происходящее «выходом», «эвакуацией», «спасением», но не сдачей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советские солдаты и пленные нацисты

Комментаторы в подавляющем большинстве не соглашаются с такой оценкой, отмечая, что на войне бывает капитуляция. Усилия мейнстримных массмедиа читатели называют словесной эквилибристикой.

«Эвакуация? Неужели так сложно сказать капитуляция?!» — не понимает Джулио Ф.

«Журналисты Corriere заслуживают Пулитцеровской премии только за лингвистические конструкции, которые они вынуждены строить, чтобы избежать правды», — прокомментировал Боб В.

«На войне не бывает эвакуации солдат. Это называется сдача в плен», — отметил Маттео М.

«По-итальянски это называется капитуляция, а не эвакуация! Интересно, почему СМИ всегда занимаются пропагандой, играя словами», — пишет Луиджи Н.

«Нацистские крысы сдались», — резковато констатировал Эмилио К.

Для понимания, в итальянском сегменте соцсетей блокированных в «Азовстали» боевиков ранее зачастую сравнивали с крысами, поскольку им приходилось прятаться под землёй в подвалах.

«Может, правильнее было бы написать, нацисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдаются российской освободительной армии?» — спросил Вальтер Ф.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

«Это все нацисты и наёмники, которые должны ответить за все совершённые ими преступления», — считает Дженк М.

«Зеленский, приказывая батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдаться, цинично избавляется от неудобной реальности и приобретает переговорную карту на перспективу», — рассудил Антонио Дель К.

«То есть, согласно итальянским СМИ, доблестные герои «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после слёзных просьб о спасении победили, потому что сдались некомпетентной России?» — иронизирует Бьянка В.

«Они теперь в безопасности, потому что они в руках русских, а не украинцев», — заметил Мауро М.

Впрочем, некоторые пользователи напоминают, что многие из боевиков ответственны за преступления, совершённые в Донбассе, за которые их будут судить.

«Они ответят за все преступления, совершённые за последние восемь лет», — считает Адриана Ч.

«Пусть они вернутся домой… через 30 лет», — пошутил Серджио Де Р.

«Благодарите русских, что они не похоронили вас там ковровыми бомбардировками в американском стиле», — заключил Лука К.